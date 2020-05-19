На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», Поклонская дала интервью Гордону. Некоторое время спустя тот назвал ее символом предательства, а беседу с ней — документацией агрессии России в отношении Украины и своим вкладом в будущий судебный процесс в Гааге.

14 мая Поклонская отказалась говорить гадости в отношении Гордона, потому что тот дал ей возможность высказаться, и это достойно. Самого журналиста она назвала человеком, желающим иметь свою позицию, которую на Украине сейчас невозможно выразить объективно. Сегодня депутат Государственной думы назвала Гордона спецагентом СБУ, а его реакцию на интервью — удивительно смешной.

«Я думала, он серьезный журналист… Кем только не назовешься, чтобы выжить в сегодняшней Украине», — написала она.

Поклонская добавила, что в Крыму сейчас спокойнее, и позвала Гордона приезжать туда, а также призвала того не торопиться передавать флешку с интервью в Гаагский суд, потому что еще не все рассказала.