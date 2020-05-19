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Поклонская обвинила Гордона в шпионаже 

Артём Кульша 45 минут назад
Украинский журналист Дмитрий Гордон — специальный агент Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила в своем телеграм-канале.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», Поклонская дала интервью Гордону. Некоторое время спустя тот назвал ее символом предательства, а беседу с ней — документацией агрессии России в отношении Украины и своим вкладом в будущий судебный процесс в Гааге.
Поклонская объяснила властям Украины, как быть с Крымом
14 мая Поклонская отказалась говорить гадости в отношении Гордона, потому что тот дал ей возможность высказаться, и это достойно. Самого журналиста она назвала человеком, желающим иметь свою позицию, которую на Украине сейчас невозможно выразить объективно. Сегодня депутат Государственной думы назвала Гордона спецагентом СБУ, а его реакцию на интервью — удивительно смешной.
«Я думала, он серьезный журналист… Кем только не назовешься, чтобы выжить в сегодняшней Украине», — написала она.
Поклонская добавила, что в Крыму сейчас спокойнее, и позвала Гордона приезжать туда, а также призвала того не торопиться передавать флешку с интервью в Гаагский суд, потому что еще не все рассказала.
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Политика , Видео , Наталья Поклонская , Дмитрий Гордон , СБУ , Госдума
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