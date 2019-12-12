Пока вы не уснули: Россия и Франция взбесили Киев

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Пока вы не уснули: Путин и Макрон взбесили Киев 

Рамблер 48 минут назад

Названа дата уничтожения Украины

Кремль ликвидирует Украину в 2024 году. Об этом, как сообщает Gordonua.com, заявил украинский националист Дмитрий Ярош.

Россия жестко ответила Германии

В российском МИД России заявили, что Москва, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение об объявлении персонами нон грата двух сотрудников посольства ФРГ в России.

Объятия Макрона и Путина взбесили Киев

Отношение к россиянам на саммите нормандской четверки в Париже было особым. Об этом, как сообщает издание «Шарий.net», заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.

Казахстан отберет у России Байконур

Депутаты верхней палаты парламента Казахстана поддержали ратификацию протокола о внесении изменения в договор аренды космодрома «Байконур», который предусматривает возвращение республике 11,6 тысячи гектаров земли. Об этом сообщает РИА Новости.

Закрытый гроб Лужкова смутил россиян

На церемонии прощания, которая проходит в храме Христа Спасителя, гроб с телом бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова закрыт. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Россию ждет потерянное полугодие

Россия в экономическом смысле уже потеряла первое полугодие 2020 года, оно будет сопровождаться слабой динамикой потребительского спроса, при этом текущих мер денежно-кредитной политики недостаточно для восстановления потребительского кредитования, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Подвесили и пытали": жуткое убийство девушки

© предоставлено Александром Трофимовым
В Челябинском областном суде стартовал процесс против четверых местных жителей, обвиняемых в убийстве девушки и молодого человека. Преступление произошло еще в 2007-м, однако расследование завершилось лишь месяц назад. Причем, по словам родственников погибшей, подозреваемых полиция установила с самого начала. О том, как спустя 12 лет удалось сдвинуть дело с мертвой точки, — в материале РИА Новости.

"Решение ВАДА — победа гордой нации Путина"

Норвежский журналист Ян Салтведт в своей колонке на сайте NRK выразил мнение, что решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о запрете на участие в крупных международных соревнованиях не было суровым по отношению к России.

На дне Тихого океана обнаружили таинственные дыры

Дно Тихого океана в районе Биг-Сур, Калифорния, испещрено тысячами углублений неизвестного происхождения. Об этом сказано на сайте Института подводных исследований в Монтерей-Бей.

Москву атаковали «супертараканы»

Благодаря тому, что против тараканов долгое время применялись одни и те же яды, они выработали защиту от них и привычные средства уже не действуют. Об этом рассказала радио Sputnik доктор биологических наук, сотрудник Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева.
Комментарии 26 
Редактор:  Николай Косяк
Теги:
В мире , Видео , Иисус Христос , Юрий Лужков , Алексей Гончаренко , Дмитрий Ярош , Максим Орешкин , Александр Трофимов , МИД , Роспотребнадзор , Минэкономразвития , Всемирное антидопинговое агентство , Верховная Рада , РИА Новости , ИА Sputnik , ИТАР-ТАСС , Reuters , Германия , Киев
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