Названа дата уничтожения Украины
Кремль ликвидирует Украину в 2024 году. Об этом, как сообщает Gordonua.com, заявил украинский националист Дмитрий Ярош.
Россия жестко ответила Германии
В российском МИД России заявили, что Москва, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение об объявлении персонами нон грата двух сотрудников посольства ФРГ в России.
Объятия Макрона и Путина взбесили Киев
Отношение к россиянам на саммите нормандской четверки в Париже было особым. Об этом, как сообщает издание «Шарий.net», заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.
Казахстан отберет у России Байконур
Депутаты верхней палаты парламента Казахстана поддержали ратификацию протокола о внесении изменения в договор аренды космодрома «Байконур», который предусматривает возвращение республике 11,6 тысячи гектаров земли. Об этом сообщает РИА Новости.
Закрытый гроб Лужкова смутил россиян
На церемонии прощания, которая проходит в храме Христа Спасителя, гроб с телом бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова закрыт. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Россию ждет потерянное полугодие
Россия в экономическом смысле уже потеряла первое полугодие 2020 года, оно будет сопровождаться слабой динамикой потребительского спроса, при этом текущих мер денежно-кредитной политики недостаточно для восстановления потребительского кредитования, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
"Подвесили и пытали": жуткое убийство девушки
В Челябинском областном суде стартовал процесс против четверых местных жителей, обвиняемых в убийстве девушки и молодого человека. Преступление произошло еще в 2007-м, однако расследование завершилось лишь месяц назад. Причем, по словам родственников погибшей, подозреваемых полиция установила с самого начала. О том, как спустя 12 лет удалось сдвинуть дело с мертвой точки, — в материале РИА Новости.
"Решение ВАДА — победа гордой нации Путина"
Норвежский журналист Ян Салтведт в своей колонке на сайте NRK выразил мнение, что решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о запрете на участие в крупных международных соревнованиях не было суровым по отношению к России.
На дне Тихого океана обнаружили таинственные дыры
Дно Тихого океана в районе Биг-Сур, Калифорния, испещрено тысячами углублений неизвестного происхождения. Об этом сказано на сайте Института подводных исследований в Монтерей-Бей.
Москву атаковали «супертараканы»
Благодаря тому, что против тараканов долгое время применялись одни и те же яды, они выработали защиту от них и привычные средства уже не действуют. Об этом рассказала радио Sputnik доктор биологических наук, сотрудник Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева.