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Закрытый гроб Лужкова смутил россиян 

Рамблер + ещё 14 55 минут назад
На церемонии прощания, которая проходит в храме Христа Спасителя, гроб с телом бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова закрыт. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Раскрыты подробности смерти Лужкова
«Рамблер» писал, что Юрий Лужков, занимавший пост мэра столицы с 1992 по 2010 год, скончался в возрасте 83 лет в мюнхенской клинике во время операции на сердце. Соболезнования родным и близким бывшего градоначальника выразили как политики, так и звезды шоу-бизнеса.
Гроб бывшего московского градоначальника накрыт российским триколором. Собравшиеся на церемонии прощания высказали мнение, что обстоятельства смерти Лужкова остаются непроясненными, сообщает газета.
При этом, по данным осведомленного источника, которые привело издание «Царьград», с Юрием Лужковым прощаются в закрытом гробу, так как у него «что-то с лицом».
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что решение не демонстрировать лицо Юрия Лужкова на церемонии прощания могло быть принято по просьбе родных.
В таком случае, по правилам, гроб откроют только во время закрытой части процедуры отпевания, на которой будут присутствовать только самые близкие, отметил канал.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Общество , Видео , Иисус Христос , Юрий Лужков
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