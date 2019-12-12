Объятия Макрона и Путина взбесили Киев

По «ощущению» Алексея Гончаренко, депутата Рады от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность», отношение к россиянам в Париже было особым.

«Очень дружественные были объятия Макрона и Путина», — привел он пример.

Парламентарий описал встречу четверки «как минимум» как встречу «двоих против одного при одном нейтральном»: Путин с Макроном против Зеленского, а Меркель — нейтральная.

Кроме того, Гончаренко обратил внимание на особое отношение и к российским журналистам. По его словам, их заводили отдельно, а пресс-атташе Елисейского дворца буквально «бегал» за ними, в то время как журналисты с Украины были вынуждены стоять в длинной очереди.

«Особенное отношение, оно очевидное», — заявил депутат, в качестве еще одного примера приведя то, что, когда к Елисейскому дворцу подъезжал кортеж Путина, полиция всех «разгоняла», а когда подъезжали Зеленский и Меркель, то «было спокойно».