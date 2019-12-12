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Объятия Макрона и Путина взбесили Киев 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Отношение к россиянам на саммите нормандской четверки в Париже было особым. Об этом, как сообщает издание «Шарий.net», заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.
Макрон продемонстрировал Путину непонимание России
В понедельник, как сообщал «Рамблер», лидеры стран нормандской четверки, России, Украины, Франции и Германии, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель встретились в столице Франции.
По «ощущению» Алексея Гончаренко, депутата Рады от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность», отношение к россиянам в Париже было особым.
«Очень дружественные были объятия Макрона и Путина», — привел он пример.
Парламентарий описал встречу четверки «как минимум» как встречу «двоих против одного при одном нейтральном»: Путин с Макроном против Зеленского, а Меркель — нейтральная.
Кроме того, Гончаренко обратил внимание на особое отношение и к российским журналистам. По его словам, их заводили отдельно, а пресс-атташе Елисейского дворца буквально «бегал» за ними, в то время как журналисты с Украины были вынуждены стоять в длинной очереди.
«Особенное отношение, оно очевидное», — заявил депутат, в качестве еще одного примера приведя то, что, когда к Елисейскому дворцу подъезжал кортеж Путина, полиция всех «разгоняла», а когда подъезжали Зеленский и Меркель, то «было спокойно».
Комментарии 154 
Редактор:  Артём Кульша
Теги:
В мире , Видео , Выборы на Украине , Санкции , Крым наш , Советники Путина , Путин и Зеленский , Саммит , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Ангела Меркель , Алексей Гончаренко , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , Верховная Рада , Киев
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