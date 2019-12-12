Назван срок «ликвидации Украины»

Дмитрий Ярош, как сообщал «Рамблер», был лидером запрещенной в России организации «Правый сектор» и депутатом Верховной рады Украины . Вчера он, сославшись на «различные» источники, заявил о существовании в Кремле плана по ликвидации Украины как государства. По словам националиста, план рассчитан до 2024 года, а подразумевает выполнение минских соглашений.

«Именно поэтому (президент России Владимир. — Прим. ред.) Путин так системно и последовательно добивается их полной реализации», — убежден он.

Ярош назвал выполнение минских договоренностей предательством национальных интересов Украины и игрой по правилам «извечного врага», последствием этого — уничтожение украинской государственности, а альтернативой — «утверждение государственности и субъектности» Украины в международной политике.

Националист предлагает добиваться этого расчетом на собственные силы, а не «гнилую плесень Европ»; реформированием сфер безопасности и обороны; экономическим развитием; активизацией боевых действий в Донбассе; «нейтрализацией коллаборационных промосковских сил в тылу».