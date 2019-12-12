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Общество

Назван срок «ликвидации Украины» 

Рамблер + ещё 3 13 минут назад
Кремль ликвидирует Украину в 2024 году. Об этом, как сообщает Gordonua.com, заявил украинский националист Дмитрий Ярош.
Дмитрий Ярош, как сообщал «Рамблер», был лидером запрещенной в России организации «Правый сектор» и депутатом Верховной рады Украины. Вчера он, сославшись на «различные» источники, заявил о существовании в Кремле плана по ликвидации Украины как государства. По словам националиста, план рассчитан до 2024 года, а подразумевает выполнение минских соглашений.
«Именно поэтому (президент России Владимир. — Прим. ред.) Путин так системно и последовательно добивается их полной реализации», — убежден он.
Ярош назвал выполнение минских договоренностей предательством национальных интересов Украины и игрой по правилам «извечного врага», последствием этого — уничтожение украинской государственности, а альтернативой — «утверждение государственности и субъектности» Украины в международной политике.
«Украина исчезнет»: грустный прогноз Савченко
Националист предлагает добиваться этого расчетом на собственные силы, а не «гнилую плесень Европ»; реформированием сфер безопасности и обороны; экономическим развитием; активизацией боевых действий в Донбассе; «нейтрализацией коллаборационных промосковских сил в тылу».
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
В мире , Видео , Дмитрий Ярош , Правый сектор , Верховная Рада
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