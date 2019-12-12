Казахстан решил забрать у России часть Байконура

Депутаты верхней палаты парламента Казахстана поддержали ратификацию протокола о внесении изменения в договор аренды космодрома «Байконур», который предусматривает возвращение республике 11,6 тысячи гектаров земли. Об этом сообщает РИА Новости.

Протокол, одобренный сенаторами, был подписан 9 ноября 2017 года в Челябинске в рамках форума по сотрудничеству между Казахстаном и Россией с участием президентов двух стран. Его уже поддержали депутаты нижней палаты парламента Казахстана.

Возвращенные участки земли будут использованы для строительства международного транзитного коридора «Западная Европа — Западный Китай», железной дороги Алма-Ата — Москва, для линейной части газопровода «Бейнеу — Шымкент», а также для развития поселка Торетам в Кызылординской области, отмечает издание.

При этом, несмотря на возвращение Казахстану части земель, ежегодная арендная плата российской стороны за Байконур не уменьшится.