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Казахстан решил забрать у России часть Байконура 

Рамблер + ещё 9 34 минуты назад
Депутаты верхней палаты парламента Казахстана поддержали ратификацию протокола о внесении изменения в договор аренды космодрома «Байконур», который предусматривает возвращение республике 11,6 тысячи гектаров земли. Об этом сообщает РИА Новости.
Россия уходит с Байконура
Протокол, одобренный сенаторами, был подписан 9 ноября 2017 года в Челябинске в рамках форума по сотрудничеству между Казахстаном и Россией с участием президентов двух стран. Его уже поддержали депутаты нижней палаты парламента Казахстана.
Возвращенные участки земли будут использованы для строительства международного транзитного коридора «Западная Европа — Западный Китай», железной дороги Алма-Ата — Москва, для линейной части газопровода «Бейнеу — Шымкент», а также для развития поселка Торетам в Кызылординской области, отмечает издание.
При этом, несмотря на возвращение Казахстану части земель, ежегодная арендная плата российской стороны за Байконур не уменьшится.
«Рамблер» писал, что ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия готова продлить эксплуатацию Байконура для пилотируемых полетов на МКС до 2030 года.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
В мире , Видео , Наука и техника , СНГ , Дмитрий Рогозин , Роскосмос , Байконур
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