Россия высылает двух сотрудников посольства Германии

В российском МИД России заявили, что Москва, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение об объявлении персонами нон грата двух сотрудников посольства ФРГ в России.

Сотрудники дипведомства должны покинуть страну в течении семи дней.

Ранее МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства России в Берлине.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что такое решение было принято в связи с тем, что Москва демонстрирует недостаточные усилия по сотрудничеству в расследовании убийства гражданина Грузии в Берлине в августе 2019 года