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Россия высылает двух сотрудников посольства Германии 

RT на русском 55 минут назад
В российском МИД России заявили, что Москва, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение об объявлении персонами нон грата двух сотрудников посольства ФРГ в России.
Германия высылает двух российских дипломатов
Сотрудники дипведомства должны покинуть страну в течении семи дней.
Ранее МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства России в Берлине.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что такое решение было принято в связи с тем, что Москва демонстрирует недостаточные усилия по сотрудничеству в расследовании убийства гражданина Грузии в Берлине в августе 2019 года
RT на русском: последние новости
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Теги:
Политика , Видео , Германия , Москва
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