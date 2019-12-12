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На дне Тихого океана обнаружили таинственные дыры 

Рамблер + ещё 6 57 минут назад
На дне Тихого океана обнаружили таинственные дыры
Фото: РИА Новости
Дно Тихого океана в районе Биг-Сур, Калифорния, испещрено тысячами углублений неизвестного происхождения. Об этом сказано на сайте Института подводных исследований в Монтерей-Бей.
Не так давно сотрудники института, изучая дно напротив Биг-Сура, обнаружили там около 15 тысяч углублений диаметром примерно 10 метров, глубиной до метра. Дно вокруг углублений чистое, но в них самих, примерно в трети, находится мусор, выброшенный людьми, а в мусоре, в свою очередь, укрываются рыбы и другие существа, которые обитают на дне океана.
Специалисты пока не установили механизмы появления дыр. Они не исключают, что те могли возникнуть из-за деятельности морских животных — они, привлеченные мусором и останками крупных рыб, могли разрыхлить грунт вокруг них подобным образом.
В конце 1990-х годов, как сообщал «Рамблер», на дне Тихого океана в районе Биг-Сур были найдены кратеры диаметром примерно 170 метров, глубиной около пяти метров. Механизмы их появления не выяснены до сих пор. Выдвигались теории, что ямы возникли в результате выбросов метана, однако следы этого газа обнаружены не были.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Наука , Наука и техника
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