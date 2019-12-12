Москву атаковали «супертараканы»

Российские города атаковали «супертараканы»

Благодаря тому, что против тараканов долгое время применялись одни и те же яды, они выработали защиту от них и привычные средства уже не действуют. Об этом рассказала радио Sputnik доктор биологических наук, сотрудник Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева.

По словам Рославцевой, от современных тараканов трудно избавиться, особенно в многоэтажках.

«У большинства популяций тараканов теперь выявлена так называемая резистентность. Длительное применение против них одних и тех же средств вызвало то, что они перестали действовать», — пояснила она.

Доктор биологических наук посоветовала жителям России применять против тараканов приманки с борной кислотой.

«Также есть препараты, которые включают в себя диатомит и борную кислоту», — рассказала Светлана Рославцева.

Она также подчеркнула, что если четко следовать инструкции, то вреда здоровью людей от применения этих средств не будет.

«Рамблер» писал, что американские ученые выявили у мышей и крыс гены, отвечающие за сопротивление ядам. Они развились в ответ на полувековую борьбу с вредителями. При этом самым эффективным способом борьбы с живущими в городах грызунами ученые назвали более тщательный сбор мусора и установку защищенных от вредителей контейнеров.