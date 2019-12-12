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Российские города атаковали «супертараканы» 

Рамблер + ещё 3 14 минут назад
Москву атаковали «супертараканы»
Фото: РИА Новости
Благодаря тому, что против тараканов долгое время применялись одни и те же яды, они выработали защиту от них и привычные средства уже не действуют. Об этом рассказала радио Sputnik доктор биологических наук, сотрудник Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева.
Тараканы научились не бояться инсектицидов
По словам Рославцевой, от современных тараканов трудно избавиться, особенно в многоэтажках.
«У большинства популяций тараканов теперь выявлена так называемая резистентность. Длительное применение против них одних и тех же средств вызвало то, что они перестали действовать», — пояснила она.
Доктор биологических наук посоветовала жителям России применять против тараканов приманки с борной кислотой.
«Также есть препараты, которые включают в себя диатомит и борную кислоту», — рассказала Светлана Рославцева.
Она также подчеркнула, что если четко следовать инструкции, то вреда здоровью людей от применения этих средств не будет.
«Рамблер» писал, что американские ученые выявили у мышей и крыс гены, отвечающие за сопротивление ядам. Они развились в ответ на полувековую борьбу с вредителями. При этом самым эффективным способом борьбы с живущими в городах грызунами ученые назвали более тщательный сбор мусора и установку защищенных от вредителей контейнеров.
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Комментарии 21 
Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Новости Москвы , Роспотребнадзор , ИА Sputnik
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