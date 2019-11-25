Пока вы не уснули: раскрыта личная утрата Путина 

Как обманывают россиян в "черную пятницу"
Завышение стоимости, скидки на то, что плохо продается и принуждение к покупке двух товаров вместо одного — хитрые приемы продавцов в черную пятницу.
Песков рассказал о большой личной утрате для Путина
Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков заявил, что смерть президента СПбГУ Людмилы Вербицкой стала личной утратой для Владимира Путина.
Крым созовет международный трибунал
Керченский инцидент будет рассмотрен в рамках трибунала. Об этом РИА Новости рассказал глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
Экс-мэр ДНР оказался украинским шпионом
Бывший народный мэр Горловки Эдуард Матюха был украинским военным разведчиком. Об этом в эфире местного канала ТСН заявил он сам.
Порошенко раскрыл планы Путина
Целью президента России Владимира Путина является дестабилизация ситуации в мире и навязывание собственной повестки дня в международной политике, считает бывший президент Украины Петр Порошенко.
"Превращается в жемчужину": в Раде оценили новый Крым
Бывший депутат Верховной рады Василий Волга сравнил происходящее в Крыму со «всесоюзной стройкой времен СССР» и отметил, что жителям Украины сложно вообразить масштабы и скорость развития инфраструктуры на полуострове.
«Слава богу!»: Лоза о провале России на Евровидении
Россия не выиграла детское Евровидение в 2019 году, и «слава богу». Об этом Пятому каналу заявил музыкант Юрий Лоза.
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной»
Во второй половине текущей недели атмосферное давление на территории РФ резко понизится, заявила «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Российскому спорту предрекли "невероятные санкции"
По словам гендиректора РУСАДА Юрия Гануса, российский спорт «еще никогда не сталкивался с таким уровнем санкций», какие будут приняты после антидопингового скандала.
Автомобили в России резко подорожают
Правительство РФ утвердило повышение ставок утильсбора на автомобили, что приведёт к подорожанию авто на рынке, сообщает «Коммерсант».