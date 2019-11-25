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«Превращается в жемчужину»: в Раде оценили новый Крым 

Рамблер + ещё 10 11 минут назад
Бывший депутат Верховной рады Василий Волга сравнил происходящее в Крыму со «всесоюзной стройкой времен СССР» и отметил, что жителям Украины сложно вообразить масштабы и скорость развития инфраструктуры на полуострове. Его интервью опубликовано на YouTube-канале TopInform.
По словам Волги, весь полуостров как будто «вздыбился» и ведутся стройки, делаются дороги и соответствующая инфраструктура.
«Если бы сейчас украинец, который был в Крыму пять или семь лет назад, сегодня бы приехал в Крым, он бы обалдел. Вот в чем правда», — заявил он.
Василий Волга также отметил, что на полуострове построили новые электростанции, и теперь Крым не только обеспечивает себя электроэнергией, но и делится ею.
«Крым превратится в жемчужину, он превращается в жемчужину», — уверен Волга.
«Рамблер» писал, что Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования. В начале сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киеве работают над новыми «форматами» возвращения полуострова. В ответ на его слова депутат Госдумы Наталья Поклонская предложила Зеленскому «успокоиться и заняться йогой, медитацией или дельфинотерапией».
Комментарии1384 
Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
В мире , Видео , Политика , Украина , Законодательство , Крым наш , Владимир Зеленский , Василий Волга , Наталья Поклонская , Госдума , Верховная Рада , Республика Крым
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