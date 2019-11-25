«Превращается в жемчужину»: в Раде оценили новый Крым

По словам Волги, весь полуостров как будто «вздыбился» и ведутся стройки, делаются дороги и соответствующая инфраструктура.

«Если бы сейчас украинец, который был в Крыму пять или семь лет назад, сегодня бы приехал в Крым, он бы обалдел. Вот в чем правда», — заявил он.

Василий Волга также отметил, что на полуострове построили новые электростанции, и теперь Крым не только обеспечивает себя электроэнергией, но и делится ею.

«Крым превратится в жемчужину, он превращается в жемчужину», — уверен Волга.