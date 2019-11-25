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Экс-мэр Горловки оказался украинским шпионом 

Рамблер + ещё 1 10 минут назад
Бывший народный мэр Горловки Эдуард Матюха был украинским военным разведчиком. Об этом в эфире местного канала ТСН заявил он сам.
Горловка контролируется ополченцами Донецкой народной республики с апреля 2014 года. В мае того же года Матюха был избран народным мэром города, но вскоре покинул этот пост и стал первым секретарем городского комитета Коммунистической партии ДНР.
На днях в эфире ТСН Матюха признался, что все это время, «пять изнурительных лет», был «глазами» Украины — законспирированным разведчиком Главного управления разведки украинского Министерства обороны.
Он упомянул, что его заданием в «оккупации» было устройство провокаций. Одной из таких он назвал конфликт между ополченцами ДНР, по причине которого он был вынужден покинуть пост народного мэра Горловки.
В свою очередь, представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в эфире канала сообщил, что Эдуард Матюха предоставил Украине «очень много» информации прежде чем был вывезен украинскими спецслужбами с территории Донецкой народной республикой.
Комментарии443 
Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Украина , Видео , В мире , Крым наш , Вадим Скибицкий , Министерство обороны , Горловка
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