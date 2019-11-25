Экс-мэр Горловки оказался украинским шпионом

Бывший народный мэр Горловки Эдуард Матюха был украинским военным разведчиком. Об этом в эфире местного канала ТСН заявил он сам.

Горловка контролируется ополченцами Донецкой народной республики с апреля 2014 года. В мае того же года Матюха был избран народным мэром города, но вскоре покинул этот пост и стал первым секретарем городского комитета Коммунистической партии ДНР.

На днях в эфире ТСН Матюха признался, что все это время, «пять изнурительных лет», был «глазами» Украины — законспирированным разведчиком Главного управления разведки украинского Министерства обороны

Он упомянул, что его заданием в «оккупации» было устройство провокаций. Одной из таких он назвал конфликт между ополченцами ДНР, по причине которого он был вынужден покинуть пост народного мэра Горловки.