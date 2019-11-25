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В мире

Порошенко раскрыл планы Путина 

Lenta.ru 1 час назад
Порошенко раскрыл планы Путина
Фото: globallookpress.com
Целью президента России Владимира Путина является дестабилизация ситуации в мире и навязывание собственной повестки дня в международной политике, считает бывший президент Украины и глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко. Об этом передает пресс-служба политической силы.
По его словам, в международной политике российский президент активно применят гибридные методы и «пытается переложить на Украину вину за вмешательство во внутренние дела США». Порошенко также заявил, что Москва заинтересована в этом для того, чтобы переключить «все внимание от российской агрессии».
«Мы не только остановили Россию — огромную страну, вторую по силе армию в мире. Мы остановили проект "Новороссия", "Малороссия" от того, чтобы разделить Украину на части. Ведь Путин думал, что его будут с хлебом солью встречать. Но этого не происходит. И сейчас он использует инструменты гибридной войны, переключает всемирное внимание от этого», — заявил Порошенко.
Он также отметил, что Украина сегодня нуждается в международной поддержке как государство, которое противостоит одной из сильнейших в мире армий «страны-агрессора».
«Борьба между Украиной и Россией, украинцами и Путиным — это всемирная борьба. Ведь это борьба за свободу, за демократию, за будущее. Всего то, что нас объединяет», — добавил политик.
Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Киев неоднократно обвинял Москву в причастности к боевым действиям. Россия отвергает все обвинения, указывая на их голословность.
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Теги:
Политика , В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Путин , Москва , США
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