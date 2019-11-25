Песков рассказал о большой личной утрате для Путина

Песков рассказал о личной утрате Путина

Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков заявил, что смерть президента СПбГУ Людмилы Вербицкой стала личной утратой для Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

Путина с Вербицкой связывали добрые отношения, он с большим уважением относился к президенту СПбГУ и часто с ней общался, заявил Песков.

По его словам, президент России выразил глубокие соболезнования родным и близким Людмилы Вербицкой и коллективу СПбГУ.

«Рамблер» писал, что президент СПбГУ Людмила Вербицкая скончалась в Санкт-Петербурге. Она была единственной женщиной-ректором за всю 270-летнюю историю петербургского университета.