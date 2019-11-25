Песков рассказал о большой личной утрате для Путина

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Песков рассказал о личной утрате Путина 

Рамблер + ещё 29 12 минут назад
Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков заявил, что смерть президента СПбГУ Людмилы Вербицкой стала личной утратой для Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.
Путина с Вербицкой связывали добрые отношения, он с большим уважением относился к президенту СПбГУ и часто с ней общался, заявил Песков.
Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая
По его словам, президент России выразил глубокие соболезнования родным и близким Людмилы Вербицкой и коллективу СПбГУ.
«Рамблер» писал, что президент СПбГУ Людмила Вербицкая скончалась в Санкт-Петербурге. Она была единственной женщиной-ректором за всю 270-летнюю историю петербургского университета.
Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Политика , Видео
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