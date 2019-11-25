«Слава богу!»: Лоза о провале России на Евровидении

Детское Евровидение — песенный конкурс. В этом году он проводился уже в 17-й раз. Он прошел вчера в польском городе Гливице. Победу одержала представительница страны — хозяйки полячка Виктория Габор. Она на английском и польском языках исполнила песню Superhero («Супергерой») и получила за это 278 баллов — 112 от жюри и 166 по результатам онлайн-голосования.

Россию на детском Евровидении — 2019 представлял дуэт Татьяны Меженцевой и Денберела Ооржака. Песня, которую они исполнили, называется A Time For Us («Время для нас»). Россияне получили 72 балла — 15 от жюри и 57 по результатам онлайн-голосования. Они заняли 13-е место.

«Слава богу, что не победили!» — прокомментировал Юрий Лоза.

Он выразил уверенность, что победа на детском Евровидении не нужна никому, так как британцы «подмяли» конкурс под себя и «ущемляют» все, кроме английского, языки — «победитель даже не имеет права проводить конкурс у себя дома на своем языке».