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«Слава богу!»: Лоза о провале России на Евровидении 

Рамблер + ещё 4 35 минут назад
Россия не выиграла детское Евровидение в 2019 году, и «слава богу». Об этом Пятому каналу заявил музыкант Юрий Лоза.
Детское Евровидение — песенный конкурс. В этом году он проводился уже в 17-й раз. Он прошел вчера в польском городе Гливице. Победу одержала представительница страны — хозяйки полячка Виктория Габор. Она на английском и польском языках исполнила песню Superhero («Супергерой») и получила за это 278 баллов — 112 от жюри и 166 по результатам онлайн-голосования.
Россию на детском Евровидении — 2019 представлял дуэт Татьяны Меженцевой и Денберела Ооржака. Песня, которую они исполнили, называется A Time For Us («Время для нас»). Россияне получили 72 балла — 15 от жюри и 57 по результатам онлайн-голосования. Они заняли 13-е место.
«Слава богу, что не победили!» — прокомментировал Юрий Лоза.
Он выразил уверенность, что победа на детском Евровидении не нужна никому, так как британцы «подмяли» конкурс под себя и «ущемляют» все, кроме английского, языки — «победитель даже не имеет права проводить конкурс у себя дома на своем языке».
«Зачем нам победа, которая не дает права говорить на своем языке?!» — заявил музыкант, добавив, что не смотрит ни детское, ни взрослое Евровидение.
Комментарии8 
Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Другое , Юрий Лоза
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