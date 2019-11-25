Крым созовет международный трибунал

ЧП в Керченском проливе: Крым пригрозил Украине трибуналом

Керченский инцидент будет рассмотрен в рамках трибунала. Об этом РИА Новости рассказал глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов

«Он (трибунал. — Прим. ред.) станет особым квазисудебным процессом», — объяснил Молохов.

По его словам, инициатор псевдосуда — международная ассоциация «Таврида», которая является общественным представительством Крыма в Брюсселе, проведение трибунала запланировано на весну 2020 года, а его заседания должны пройти в разных странах — Западной Европы или Латинской Америки.

Участие в работе трибунала примут независимые эксперты из числа видных общественных деятелей — социологи, политологи, экономисты, — которые не имеют отношения к странам — участницам инцидента — России и Украине.

«Будут прокурор, судьи, защита, приглашенные эксперты», — сообщил Молохов, отметив, что отбор кандидатур уже начался.