Крым созовет международный трибунал

Керченский инцидент будет рассмотрен в рамках трибунала. Об этом РИА Новости рассказал глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
«Он (трибунал. — Прим. ред.) станет особым квазисудебным процессом», — объяснил Молохов.
По его словам, инициатор псевдосуда — международная ассоциация «Таврида», которая является общественным представительством Крыма в Брюсселе, проведение трибунала запланировано на весну 2020 года, а его заседания должны пройти в разных странах — Западной Европы или Латинской Америки.
Участие в работе трибунала примут независимые эксперты из числа видных общественных деятелей — социологи, политологи, экономисты, — которые не имеют отношения к странам — участницам инцидента — России и Украине.
«Будут прокурор, судьи, защита, приглашенные эксперты», — сообщил Молохов, отметив, что отбор кандидатур уже начался.
Он добавил, что в рамках трибунала состоится «своеобразный» следственный эксперимент, а сам трибунал хоть и не может считаться полноценной заменой официального судебного разбирательства, однако, не исключено, сумеет изменить общественное мнение в странах Запада и третьего мира относительно предвыборной провокации экс-президента Украины Петра Порошенко.