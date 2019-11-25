Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной»

Россиянам рассказали об «атмосферной впадине»

Во второй половине текущей недели атмосферное давление на территории РФ резко понизится, заявила «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина . Специалисты называют явление «атмосферой впадиной».

Эксперт подчеркнула, что в течение прошлой недели синоптики зарегистрировали так называемый климатический зуб — резкое повышение давления до «экстремального уровня». В середине текущей семидневки показания ртутного столба достигнет пределов нормы, а в конце — резко упадёт: 29 ноября — до 732 мм, что на 15 единиц ниже комфортных значений.

«Это уже больше будет напоминать атмосферную впадину», — заявила Паршина.

Эксперты предупреждают, что скачки давления негативно сказываются на состоянии здоровья людей с хроническими заболеваниями. Кроме того у эмоционально неустойчивых людей может быть заметно резкое ухудшение настроения.

Ранее, как сообщал «Рамблер», научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал россиянам аномальную зиму. По его словам, на большей части территории страны с октября по март установится тёплая погода, в то время как Юг России накроют холода. Оба прогноза выходят за рамки результатов многолетних наблюдений.