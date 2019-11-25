Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной»

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Крым созовет международный трибунал
Крым созовет международный трибунал
Политика
Круизный лайнер налетел на скалы возле Таиланда
Круизный лайнер налетел на скалы возле Таиланда
Происшествия
Авиасообщение между Россией и Финляндией остановлено
Авиасообщение между Россией и Финляндией остановлено
В мире
"Превращается в жемчужину": в Раде оценили новый Крым
"Превращается в жемчужину": в Раде оценили новый Крым
В мире

Россиянам рассказали об «атмосферной впадине» 

Рамблер + ещё 12 48 минут назад
Во второй половине текущей недели атмосферное давление на территории РФ резко понизится, заявила «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. Специалисты называют явление «атмосферой впадиной».
Эксперт подчеркнула, что в течение прошлой недели синоптики зарегистрировали так называемый климатический зуб — резкое повышение давления до «экстремального уровня». В середине текущей семидневки показания ртутного столба достигнет пределов нормы, а в конце — резко упадёт: 29 ноября — до 732 мм, что на 15 единиц ниже комфортных значений.
«Это уже больше будет напоминать атмосферную впадину», — заявила Паршина.
Эксперты предупреждают, что скачки давления негативно сказываются на состоянии здоровья людей с хроническими заболеваниями. Кроме того у эмоционально неустойчивых людей может быть заметно резкое ухудшение настроения.
Ранее, как сообщал «Рамблер», научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал россиянам аномальную зиму. По его словам, на большей части территории страны с октября по март установится тёплая погода, в то время как Юг России накроют холода. Оба прогноза выходят за рамки результатов многолетних наблюдений.
Комментарии9 
Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Погода , Видео , Общество , Людмила Паршина , "Российская газета"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым созовет международный трибунал
Крым созовет международный трибунал 667
Круизный лайнер налетел на скалы возле Таиланда
Круизный лайнер налетел на скалы возле Таиланда 2
Авиасообщение между Россией и Финляндией остановлено
Авиасообщение между Россией и Финляндией остановлено 166
«Превращается в жемчужину»: в Раде оценили новый Крым
«Превращается в жемчужину»: в Раде оценили новый Крым 1467
Украина без Крыма: Европа представила новую карту
Украина без Крыма: Европа представила новую карту 132
Видео
Крым созовет международный трибунал
00:47
Крым созовет международный трибунал
Политика Армия
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной»
04:26
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной»
Погода Общество
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
04:27
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
Украина В мире
Видео с места экстренной посадки рейса «Москва — Анапа»
00:09
Видео с места экстренной посадки рейса «Москва — Анапа»
Происшествия
Пассажирский самолет упал на жилые дома в Африке
00:30
Пассажирский самолет упал на жилые дома в Африке
Африка В мире
Ветлицкая: повалил на пол и начал душить
02:38
Ветлицкая: повалил на пол и начал душить
Шоу-бизнес
Ургант и Светлаков подняли на смех Киркорова
01:00
Ургант и Светлаков подняли на смех Киркорова
Шоу-бизнес
Киев озвучил новую версию исчезновения унитазов с кораблей
01:28
Киев озвучил новую версию исчезновения унитазов с кораблей
В мире Украина
Украинцы штурмом взяли секонд-хенд
00:18
Украинцы штурмом взяли секонд-хенд
В мире Украина
Глава Генштаба Украины объяснил, зачем России нужен Крым
00:44
Глава Генштаба Украины объяснил, зачем России нужен Крым
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение