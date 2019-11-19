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Политика

Пока вы не уснули: найдено решение для Донбасса 

Рамблер 1 час назад

Кремль резко ответил Киеву

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал требования руководства украинского «Нафтогаза» к российскому «Газпрому» выполнить судебные решения о выплате миллиардных долгов перед заключение нового газового контракта между странами, сообщает ТАСС. В Кремле называют претензии украинских предпринимателей «абсурдными».

Япония сделала заявление о Курилах

Япония продолжит переговоры с Россией относительно Курильских островов. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга.

В Киеве нашли решение для Донбасса

Газета.Ru
Украина должна перейти от политических оценок в правовое поле, если хочет разрешить противостояние в Донбассе, заявил депутат Рады Ренат Кузьмин. Ранее его коллега утверждал, что конфликт может быть устранен только дипломатическим и политическим путем. Аналогичной позиции придерживаются и в России.

Россия распечатала заначку с ракетоносцами

Россия решила снять с консервации дальний ракетоносец Ту-22М3, находившийся на базе Каменный Ручей под Хабаровском, и вернуть его в состав Воздушно-космических сил (ВКС) после модернизации. Об этом во вторник, 19 ноября, сообщает MilitaryWatch.

У России могут отобрать домашние матчи на Евро-2020

России грозит запрет на проведение домашних матчей на чемпионате Европы по футболу-2020 из-за несоответствия базы данных московской лаборатории с информацией, имеющейся у Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Евросоюз объявил войну нефти и газу

Министры финансов Европы в совместном заявлении объявили о намерении прекратить финансирование нефтегазовых и угольных проектов. Об этом сообщает «Газета.ру».

Эрдоган сделал жесткое заявление по С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил главе США Дональду Трампу, что Анкара не откажется от закупки российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир канала NTV.

На Украине решили, почему Зеленский хуже Порошенко

Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что при президенте Владимире Зеленском ситуация в стране не изменилась, а в чем-то даже стала хуже, чем при его предшественнике Петра Порошенко. Об этом она рассказала в эфире канала NewsOne, запись эфира опубликована на YouTube.

Санкции оставят астронавтов без МКС

Американским астронавтам пообещали проблемы из-за санкций
За 13 лет космическое агентство NASA выплатило России 3,9 миллиарда долларов за доставку американских астронавтов на Международную космическую станцию, пишет Wyborcza.pl. Издание отмечает, что расходы могут стать еще больше, а астронавты США на время рискуют остаться без МКС.

Избиение спецназовца ФСБ в центре Москвы попало на видео

Сотрудник Центра спецназначения ФСБ России был госпитализирован в отделение нейрохирургии после конфликта в центе Москвы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
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Редактор:  Николай Косяк
Теги:
В мире , Видео , Ренат Кузьмин , Реджеп Эрдоган , Дмитрий Песков , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Елена Лукаш , Дональд Трамп , Нафтогаз , ФСБ , Газпром , ЕС , Роскосмос , Всемирное антидопинговое агентство , NASA , Газета.Ru , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Reuters , Киев , Япония
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