Пока вы не уснули: найдено решение для Донбасса 

Кремль резко ответил Киеву
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал требования руководства украинского «Нафтогаза» к российскому «Газпрому» выполнить судебные решения о выплате миллиардных долгов перед заключение нового газового контракта между странами, сообщает ТАСС. В Кремле называют претензии украинских предпринимателей «абсурдными».
Япония сделала заявление о Курилах
Япония продолжит переговоры с Россией относительно Курильских островов. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга.
В Киеве нашли решение для Донбасса
Газета.Ru
Украина должна перейти от политических оценок в правовое поле, если хочет разрешить противостояние в Донбассе, заявил депутат Рады Ренат Кузьмин. Ранее его коллега утверждал, что конфликт может быть устранен только дипломатическим и политическим путем. Аналогичной позиции придерживаются и в России.
Россия распечатала заначку с ракетоносцами
Россия решила снять с консервации дальний ракетоносец Ту-22М3, находившийся на базе Каменный Ручей под Хабаровском, и вернуть его в состав Воздушно-космических сил (ВКС) после модернизации. Об этом во вторник, 19 ноября, сообщает MilitaryWatch.
У России могут отобрать домашние матчи на Евро-2020
России грозит запрет на проведение домашних матчей на чемпионате Европы по футболу-2020 из-за несоответствия базы данных московской лаборатории с информацией, имеющейся у Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Евросоюз объявил войну нефти и газу
Министры финансов Европы в совместном заявлении объявили о намерении прекратить финансирование нефтегазовых и угольных проектов. Об этом сообщает «Газета.ру».
Эрдоган сделал жесткое заявление по С-400
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил главе США Дональду Трампу, что Анкара не откажется от закупки российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир канала NTV.
На Украине решили, почему Зеленский хуже Порошенко
Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что при президенте Владимире Зеленском ситуация в стране не изменилась, а в чем-то даже стала хуже, чем при его предшественнике Петра Порошенко. Об этом она рассказала в эфире канала NewsOne, запись эфира опубликована на YouTube.
Санкции оставят астронавтов без МКС
Американским астронавтам пообещали проблемы из-за санкций
За 13 лет космическое агентство NASA выплатило России 3,9 миллиарда долларов за доставку американских астронавтов на Международную космическую станцию, пишет Wyborcza.pl. Издание отмечает, что расходы могут стать еще больше, а астронавты США на время рискуют остаться без МКС.
Избиение спецназовца ФСБ в центре Москвы попало на видео
Сотрудник Центра спецназначения ФСБ России был госпитализирован в отделение нейрохирургии после конфликта в центе Москвы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.