На Украине решили, почему Зеленский хуже Порошенко

«Не ушел никуда дискурс войны. Дискурс «свой-чужой». Дискурс правильный журналист и неправильный. <…> Ведь при Петре Порошенко не забирали лицензию у «112» [телеканала], а при Зеленском забрали», — отметила Лукаш.

По ее словам, правительство прошлого премьера Владимира Гройсмана ограничило максимальный рост тарифов, а минимальную зарплату в стране пыталось поднять до пяти тысяч гривен (около 13 тысяч рублей), тогда как при Зеленском показатель зафиксировали чуть выше четырех тысяч (10,5 тысячи рублей).

По мнению Лукаш, правительство осталось тем же самым, «просто больше шоу, больше шока».