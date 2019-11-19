На Украине решили, почему Зеленский хуже Порошенко 

Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что при президенте Владимире Зеленском ситуация в стране не изменилась, а в чем-то даже стала хуже, чем при его предшественнике Петра Порошенко. Об этом она рассказала в эфире канала NewsOne, запись эфира опубликована на YouTube.
«Не ушел никуда дискурс войны. Дискурс «свой-чужой». Дискурс правильный журналист и неправильный. <…> Ведь при Петре Порошенко не забирали лицензию у «112» [телеканала], а при Зеленском забрали», — отметила Лукаш.
По ее словам, правительство прошлого премьера Владимира Гройсмана ограничило максимальный рост тарифов, а минимальную зарплату в стране пыталось поднять до пяти тысяч гривен (около 13 тысяч рублей), тогда как при Зеленском показатель зафиксировали чуть выше четырех тысяч (10,5 тысячи рублей).
По мнению Лукаш, правительство осталось тем же самым, «просто больше шоу, больше шока».
Как сообщал «Рамблер», глава украинской платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак ранее заявил, что нынешнее правительство страны будет распущено из-за трех ошибок, совершенных Зеленским: власти до сих пор не посадили коррупционеров, не начали возвращать людей из эмиграции и следовать принципу «закон один для всех».