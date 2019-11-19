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Спецназовец ФСБ жестоко избит в Москве 

Рамблер + ещё 22 58 минут назад
Сотрудник Центра спецназначения ФСБ России был госпитализирован в отделение нейрохирургии после конфликта в центе Москвы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
По данным источника, капитан спецназа ФСБ был избит в ходе конфликта в кафе на Пречистенской набережной.
У офицера закрытая черепно-мозговая травма, он госпитализирован, пояснил источник.
В свою очередь Telegram-канал Baza опубликовал запись с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как двое мужчин разговаривают в баре, а затем начинают драться. Их пытаются разнять. Затем участники драки выходят на улицу и там один из них бьет оппонента, который падает и остается лежать.
По данным канала, драка произошла в районе двух часов ночи 17 ноября.
«Рамблер» писал, что ранее на жителя Москвы завели уголовное дело за нападение на полицейского. По версии следствия, он избил силовика кошкой.
Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Происшествия , Видео , Криминал , Пожары , ФСБ , Москва
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