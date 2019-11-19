Спецназовец ФСБ жестоко избит в Москве

Сотрудник Центра спецназначения ФСБ России был госпитализирован в отделение нейрохирургии после конфликта в центе Москвы . Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По данным источника, капитан спецназа ФСБ был избит в ходе конфликта в кафе на Пречистенской набережной.

У офицера закрытая черепно-мозговая травма, он госпитализирован, пояснил источник.

В свою очередь Telegram-канал Baza опубликовал запись с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как двое мужчин разговаривают в баре, а затем начинают драться. Их пытаются разнять. Затем участники драки выходят на улицу и там один из них бьет оппонента, который падает и остается лежать.

По данным канала, драка произошла в районе двух часов ночи 17 ноября.

«Рамблер» писал, что ранее на жителя Москвы завели уголовное дело за нападение на полицейского. По версии следствия, он избил силовика кошкой.