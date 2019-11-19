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Япония сделала заявление о Курилах 

Рамблер + ещё 1 22 минуты назад
Япония продолжит переговоры с Россией относительно Курильских островов. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга.
В ходе сегодняшней пресс-конференции генсек японского кабмина подчеркнул, что переговоры с российской стороной по этому вопросу будут продолжены правительством, будут плотными, а базовая позиция Токио заключается в решении территориальной проблемы и заключении мирного договора после этого.
Названа настоящая цена за Курилы
Есихидэ Суга добавил, что в течение нескольких последних лет России и Японии удалось достичь положительных результатов, а в пример привел среди прочего то, что товарооборот между странами растет три года кряду.
«Появляются конкретные результаты», — отметил генеральный секретарь кабинета министров.
В прошлую пятницу, как сообщал «Рамблер», спикер Министерства иностранных дел Японии Масато Отака также заявил, что страна намерена продолжать переговоры по Курильским островам с Россией, а развитие двусторонних отношений с Москвой — направление политики Токио.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Азия , Видео , В мире , Япония
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