Япония сделала заявление о Курилах

Япония продолжит переговоры с Россией относительно Курильских островов. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга.

В ходе сегодняшней пресс-конференции генсек японского кабмина подчеркнул, что переговоры с российской стороной по этому вопросу будут продолжены правительством, будут плотными, а базовая позиция Токио заключается в решении территориальной проблемы и заключении мирного договора после этого.

Есихидэ Суга добавил, что в течение нескольких последних лет России и Японии удалось достичь положительных результатов, а в пример привел среди прочего то, что товарооборот между странами растет три года кряду.

«Появляются конкретные результаты», — отметил генеральный секретарь кабинета министров.

В прошлую пятницу, как сообщал «Рамблер», спикер Министерства иностранных дел Японии Масато Отака также заявил, что страна намерена продолжать переговоры по Курильским островам с Россией, а развитие двусторонних отношений с Москвой — направление политики Токио.