Россия распечатала заначку с ракетоносцами

Россия решила снять с консервации дальний ракетоносец Ту-22М3, находившийся на базе Каменный Ручей под Хабаровском , и вернуть его в состав Воздушно-космических сил (ВКС) после модернизации. Об этом во вторник, 19 ноября, сообщает MilitaryWatch.

Ожидается, что самолет будет доставлен на авиазавод в Казани , где его модернизируют до уровня Ту-22М3М, после чего он сможет вернуться в строй. Как отмечает издание, даже сам по себе Ту-22М3 продолжает оставаться относительно современной и грозной машиной, способной наносить точечные удары по целям в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе с баз на материковой части России. Кроме того, в ходе модернизации ракетоносец могут вооружить гиперзвуковыми противокорабельными ракетами «Кинжал», носителем которых является и более современный Ту-22М3М.

По данным MilitaryWatch, подобное решение последовало после того, как стало известно, что США вернули со своего «кладбища самолетов» в Аризоне бомбардировщик B-52 для дальнейшего ввода в эксплуатацию. Как пишет издание, и Россия, и США на фоне роста напряженности в отношениях активизировали не только разработку новых самолетов, вроде ПАК ДА и B-21 Rider, но и усилия по возвращению в строй машин, созданных еще в годы холодной войны и отправленных в резерв в 1990-е.

Пока неясно, сколько именно самолетов Россия планирует расконсервировать, однако считается, что в резерве у страны достаточно техники (не только дальних бомбардировщиков, но и истребителей, перехватчиков, а также военно-транспортной авиации), чтобы выставить несколько новых эскадрилий полного состава, отмечает MilitaryWatch. При этом даже глубокая модернизация обойдется гораздо дешевле создания новых самолетов и станет, таким образом, экономически эффективным способом расширить имеющийся в распоряжении страны воздушный флот.