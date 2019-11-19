Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Минобороны РФ удивили угрозы Турции
Минобороны РФ удивили угрозы Турции
Армия
Зеленский дал обет
Зеленский дал обет
В мире
Избиение спецназовца ФСБ в центре Москвы попало на видео
Избиение спецназовца ФСБ в центре Москвы попало на видео
Происшествия
Эрдоган сделал жесткое заявление по С-400
Эрдоган сделал жесткое заявление по С-400
Армия

Россия распечатала заначку с ракетоносцами 

Lenta.ru + ещё 1 23 минуты назад
Россия решила снять с консервации дальний ракетоносец Ту-22М3, находившийся на базе Каменный Ручей под Хабаровском, и вернуть его в состав Воздушно-космических сил (ВКС) после модернизации. Об этом во вторник, 19 ноября, сообщает MilitaryWatch.
Ожидается, что самолет будет доставлен на авиазавод в Казани, где его модернизируют до уровня Ту-22М3М, после чего он сможет вернуться в строй. Как отмечает издание, даже сам по себе Ту-22М3 продолжает оставаться относительно современной и грозной машиной, способной наносить точечные удары по целям в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе с баз на материковой части России. Кроме того, в ходе модернизации ракетоносец могут вооружить гиперзвуковыми противокорабельными ракетами «Кинжал», носителем которых является и более современный Ту-22М3М.
По данным MilitaryWatch, подобное решение последовало после того, как стало известно, что США вернули со своего «кладбища самолетов» в Аризоне бомбардировщик B-52 для дальнейшего ввода в эксплуатацию. Как пишет издание, и Россия, и США на фоне роста напряженности в отношениях активизировали не только разработку новых самолетов, вроде ПАК ДА и B-21 Rider, но и усилия по возвращению в строй машин, созданных еще в годы холодной войны и отправленных в резерв в 1990-е.
Пока неясно, сколько именно самолетов Россия планирует расконсервировать, однако считается, что в резерве у страны достаточно техники (не только дальних бомбардировщиков, но и истребителей, перехватчиков, а также военно-транспортной авиации), чтобы выставить несколько новых эскадрилий полного состава, отмечает MilitaryWatch. При этом даже глубокая модернизация обойдется гораздо дешевле создания новых самолетов и станет, таким образом, экономически эффективным способом расширить имеющийся в распоряжении страны воздушный флот.
В августе сообщалось, что в настоящее время ВКС России имеют в своем распоряжении более 1,8 тысячи самолетов. ТАСС со ссылкой на открытые источники и собственные досье насчитало у Минобороны свыше 800 истребителей (Су-27, Су-30, Су-33, Су-35, МиГ-29, МиГ-31 и их модификации), порядка 200 ударных самолетов (Су-34, Су-24М и их модификации), более 200 штурмовиков (Су-25), около 150 учебно-тренировочных самолетов (Як-130 и другие), примерно 70 стратегических бомбардировщиков (Ту-95, Ту-160 и другие) и более 40 дальних бомбардировщиков Ту-22М3.
Последние новости
Капитана спецназа ФСБ избили в центре Москвы Капитана спецназа ФСБ избили в центре Москвы Госдума легализовала свастику Госдума легализовала свастику Аномальные морозы двинулись на Россию Аномальные морозы двинулись на Россию
Комментарии3 
Теги:
Армия , Видео , Оружие , Министерство обороны , ИТАР-ТАСС , Казань , Хабаровск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минобороны РФ удивили угрозы Турции
Минобороны РФ удивили угрозы Турции
Зеленский дал обет
Зеленский дал обет 5
Избиение спецназовца ФСБ в центре Москвы попало на видео
Избиение спецназовца ФСБ в центре Москвы попало на видео 12
Эрдоган сделал жесткое заявление по С-400
Эрдоган сделал жесткое заявление по С-400 285
Уволенная за фото в Playboy чиновница лишилась квартиры
Уволенная за фото в Playboy чиновница лишилась квартиры 32
Видео
Попасть из гаубицы в арбуз: артиллеристы ЗВО стали снайперами
02:01
Попасть из гаубицы в арбуз: артиллеристы ЗВО стали снайперами
Армия
Назван способ спросить Кремль о чем угодно
02:47
Назван способ спросить Кремль о чем угодно
Политика
Минобороны РФ удивили угрозы Турции
00:14
Минобороны РФ удивили угрозы Турции
Армия Ближний Восток
Учёные записали звуки Земли во время солнечной бури
00:43
Учёные записали звуки Земли во время солнечной бури
Наука и техника
Доцента-убийцу «оправдывают» полнолунием
02:20
Доцента-убийцу «оправдывают» полнолунием
Происшествия
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ
03:41
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ
Украина В мире
Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
00:26
Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
Шоу-бизнес Другое
Лису обнаружили под окнами домов в Новокосине
00:47
Лису обнаружили под окнами домов в Новокосине
Новости Москвы Экология
Эрдоган сделал жесткое заявление по С-400
05:05
Эрдоган сделал жесткое заявление по С-400
Армия Ближний Восток
Огромная кобра проглотила самую большую змею в мире
01:29
Огромная кобра проглотила самую большую змею в мире
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение