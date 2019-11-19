Эрдоган сделал жесткое заявление по С-400

«Мы объяснили Трампу, что Турция не отступит в вопросе С-400. Я рассказал Трампу о том, как Турцию довели до покупки систем С-400», — заявил Эрдоган.

По его словам, в итоге американский президент признал право Турции на приобретение российских систем.

Также Эрдоган заявил Трампу, что Анкара обратится к другим странам, если разногласия с США по поставкам истребителей F-35 продолжатся. Ранее сообщалось, что власти Турции рассмотрят возможность закупки у России истребителей Су-35.