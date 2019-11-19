Эрдоган сделал жесткое заявление по С-400 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил главе США Дональду Трампу, что Анкара не откажется от закупки российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир канала NTV.
«Мы объяснили Трампу, что Турция не отступит в вопросе С-400. Я рассказал Трампу о том, как Турцию довели до покупки систем С-400», — заявил Эрдоган.
По его словам, в итоге американский президент признал право Турции на приобретение российских систем.
Также Эрдоган заявил Трампу, что Анкара обратится к другим странам, если разногласия с США по поставкам истребителей F-35 продолжатся. Ранее сообщалось, что власти Турции рассмотрят возможность закупки у России истребителей Су-35.
Как сообщал «Рамблер», в сентябре 2017-го Эрдоган объявил о заключении с Москвой соглашения о покупке С-400. СМИ писали, что речь идет о 500 миллионах долларов за дивизион таких систем. Поставки начались в июле 2019-го В США не раз заявляли, что обеспокоены этой сделкой. Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон поясняла, что С-400 не совместимы с системами ПВО, которые использует альянс. Также в Штатах говорили о возможных санкциях против Турции из-за сделки с Россией.