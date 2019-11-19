Санкции оставят астронавтов США без МКС

Американским астронавтам пообещали проблемы из-за санкций

За 13 лет космическое агентство NASA выплатило России 3,9 миллиарда долларов за доставку американских астронавтов на Международную космическую станцию, пишет Wyborcza.pl. Издание отмечает, что расходы могут стать еще больше, а астронавты США на время рискуют остаться без МКС.

«Роскосмос» начал отправлять американцев на МКС в 2006 году, через пять лет NASA отказалось от эксплуатации собственных шаттлов. В итоге в вопросе отправки людей на орбитальную станцию американцы начали полностью полагаться на россиян. Сначала россияне брали за доставку одного астронавта чуть больше 20 миллионов долларов, а сейчас NASA платит за место на «Союзе» 86 миллионов.

Американские проекты по доставке людей на орбиту шли медленно, поэтому после 2017 года NASA пришлось купить у России еще 12 мест на кораблях «Союз» за миллиард долларов. Если к октябрю 2020 года американские аппараты не будут готовы, астронавты рискуют не попасть на орбиту: на борту «Союзов» места для них не предусмотрены.

Москва может предоставить дополнительные места, но заключению NASA новых контрактов с «Роскосмосом» мешают санкции, введенные в отношении России из-за Украины.

Как сообщал «Рамблер», вице-президент США Майкл Пенс заявил, что до наступления весны 2020 года «американцы собираются отправить американских астронавтов на американских ракетах с американской территории в космос».

По нынешнему контракту последний полет американских астронавтов на «Союзе» запланирован на март 2020 года, возвращение экипажа на Землю — на октябрь.