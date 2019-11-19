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Евросоюз пригрозил объявить войну нефти и газу 

Рамблер + ещё 6 12 минут назад
Евросоюз объявил войну нефти и газу
Фото: ТАСС
Министры финансов Европы в совместном заявлении объявили о намерении прекратить финансирование нефтегазовых и угольных проектов. Об этом сообщает «Газета.ру».
По данным издания, сославшегося на Reuters, министры впервые поддержали декларацию о прекращении выделения средств на ископаемые виды топлива. До этого речь шла только об угольных электростанциях.
Отказ от финансирования может нанести урон в несколько миллиардов евро по Европейским инвестиционным банкам.
При этом, несмотря на то, что ЕС является одним из спонсоров мировых проектов, которые направлены на борьбу с глобальным потеплением, члены союза финансируют проекты по ископаемому топливу, в том числе для уменьшения зависимости от ядерной энергии или угля.
«Рамблер» писал, что ранее Дания призвала Европейский союз приступить к внедрению поэтапного плана по отказу от транспортных средств, оснащённых дизельными и бензиновыми силовыми установками.
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Комментарии298 
Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
В мире , ЕС , Reuters
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