Евросоюз объявил войну нефти и газу

Евросоюз пригрозил объявить войну нефти и газу

Министры финансов Европы в совместном заявлении объявили о намерении прекратить финансирование нефтегазовых и угольных проектов. Об этом сообщает «Газета.ру».

По данным издания, сославшегося на Reuters, министры впервые поддержали декларацию о прекращении выделения средств на ископаемые виды топлива. До этого речь шла только об угольных электростанциях.

Отказ от финансирования может нанести урон в несколько миллиардов евро по Европейским инвестиционным банкам.

При этом, несмотря на то, что ЕС является одним из спонсоров мировых проектов, которые направлены на борьбу с глобальным потеплением, члены союза финансируют проекты по ископаемому топливу, в том числе для уменьшения зависимости от ядерной энергии или угля.

«Рамблер» писал, что ранее Дания призвала Европейский союз приступить к внедрению поэтапного плана по отказу от транспортных средств, оснащённых дизельными и бензиновыми силовыми установками.