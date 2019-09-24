Захарова отреагировала на выходку США
Нескольким членам российской делегации, планирующим посетить заседание генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, было отказано в получении американских виз, сообщила на своей странице в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, у сотрудников визовой службы США «что-то сломалось капитально».
Бюджетников ждет изменение зарплаты
«Российская газета» сообщила, что с 1 октября зарплата работников бюджетных учреждений вырастет на 4,3 процента. Средства на повышение заложены в федеральном бюджете.
Украина требует от России новую границу
Руководство Госгидрографии, подчиняющейся Минтрансу Украины, призвало запустить «принудительные» переговоры об установлении морской границы между Россией и Украиной. Как сообщает Russia Today, юрист-международник Валерий Ванин назвал эту инициативу неперспективной.
Российский экс-мэр покончил с собой
Бывший мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин, предположительно, совершил самоубийство. Об этом сообщает 63.ru со ссылкой на управление Следственного комитета (СК) РФ по Самарской области.
Дочери Заворотнюк предлагали 15 млн за эфир
Редактор программы «Прямой эфир» пригласил дочь Анастасии Заворотнюк Анну принять участие в программе, сообщает Telegram-канал «НеМалахов». За эксклюзивное интервью девушке предложили солидный гонорар.
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
В Кирове сотрудники МВД предотвратили массовое убийство в одной из местных школ, сообщил замруководителя управления противодействия экстремизму МВД Владимир Макаров. Атаку готовил один из учеников, активно интересующийся темой школьного насилия, сообщает РИА Новости.
Россию могут убрать с Чемпионата мира по футболу
Новость о том, что сборная России будет отстранена от ЧМ-2022 за допинг, оперативно разлетелась по британским СМИ. Словно там её ждали.
США и Польша сошлись против «Северного потока-2»
«Северный поток — 2» угрожает энергетической безопасности Европы, и его строительству следует помешать. Об этом, как сообщает ТАСС, договорились президент США Дональд Трамп и его польский коллега Анджей Дуда.
Оценена опасность приближающегося к Земле астероида
Приближающийся к Земле гигантский астероид окажется на "колоссально большом расстоянии" от планеты и опасность будет представлять, только если он на нее упадет, заявил в интервью телеканалу RT заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.
Появился новый признак глобального кризиса
Эксперты назвали события в мировой экономике, которые сигнализируют о скором наступлении глобального кризиса, сообщает газета «Взгляд». По мнению аналитиков, о будущей рецессии говорят спад уровня южнокорейского экспорта, а также низкий показатель индекса деловой активности развитых экономик мира.