Пока вы не уснули: Украина потребовала морскую границу с Россией

Захарова отреагировала на выходку США

Бюджетников ждет изменение зарплаты

«Российская газета» сообщила , что с 1 октября зарплата работников бюджетных учреждений вырастет на 4,3 процента. Средства на повышение заложены в федеральном бюджете.

Украина требует от России новую границу

Руководство Госгидрографии, подчиняющейся Минтрансу Украины, призвало запустить «принудительные» переговоры об установлении морской границы между Россией и Украиной. Как сообщает Russia Today, юрист-международник Валерий Ванин назвал эту инициативу неперспективной.

Российский экс-мэр покончил с собой

Портал Самарской Губернской Думы

Бывший мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин , предположительно, совершил самоубийство . Об этом сообщает 63.ru со ссылкой на управление Следственного комитета (СК) РФ по Самарской области.

Дочери Заворотнюк предлагали 15 млн за эфир

Редактор программы «Прямой эфир» пригласил дочь Анастасии Заворотнюк Анну принять участие в программе, сообщает Telegram-канал «НеМалахов». За эксклюзивное интервью девушке предложили солидный гонорар.

В Кирове предотвратили массовое убийство в школе

Россию могут убрать с Чемпионата мира по футболу

Новость о том, что сборная России будет отстранена от ЧМ-2022 за допинг, оперативно разлетелась по британским СМИ. Словно там её ждали.

США и Польша сошлись против «Северного потока-2»

Оценена опасность приближающегося к Земле астероида

Дмитрий Вибе. Приближающийся к Земле гигантский астероид окажется на "колоссально большом расстоянии" от планеты и опасность будет представлять, только если он на нее упадет, заявил в интервью телеканалу RT заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН

Появился новый признак глобального кризиса