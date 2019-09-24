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Трамп назвал «Северный поток — 2» угрозой 

Рамблер + ещё 19 23 минуты назад
«Северный поток — 2» угрожает энергетической безопасности Европы, и его строительству следует помешать. Об этом, как сообщает ТАСС, договорились президент США Дональд Трамп и его польский коллега Анджей Дуда.
Вчера главы государств встретились в Нью-Йорке. Неделю назад там открылась 74-я сессия Генеральной ассамблеи ООН, а сегодня в ее рамках стартует неделя высокого уровня.
В ходе встречи Трамп и Дуда среди прочего обсудили российско-немецкий газопровод «Северный поток — 2». Они сошлись во мнении, что он — угроза энергетической безопасности Европы, и поэтому его строительству следует помешать.
Кроме того, как сказано в распространенном сегодня заявлении пресс-службы Белого дома, президенты поговорили и о наилучших способах остановки «Северного потока — 2».
«Северный поток — 2» протяженностью 1,2 тысячи километров свяжет Россию и Германию в обход транзитных стран — через Балтийское море и территориальные воды и исключительные экономические зоны Дании, Швеции и Финляндии.
Завершение строительства газопровода запланировано на конец 2019 года. Не исключено, что в эксплуатацию он будет введен в этом году.
Комментарии413
Общество , Видео , В мире , Северный поток 2 , Анджей Дуда , Дональд Трамп , Генассамблея ООН , Администрация США , Нью-Йорк , США
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