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Ученый оценил опасность приближающегося к Земле гигантского астероида 

РИА Новости + ещё 9 1 час назад
Оценена опасность приближающегося к Земле астероида
Фото: © Fotolia / 3000ad
Приближающийся к Земле гигантский астероид окажется на "колоссально большом расстоянии" от планеты и опасность будет представлять, только если он на нее упадет, заявил в интервью телеканалу RT заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.
"Он приблизится на колоссальнейше большое расстояние. Любой астероид оказывает воздействие на Землю только в одном случае — когда он на нее падает. Но при полете на таком расстоянии никакого воздействия не будет", — отметил ученый.
Тем не менее, по его словам, это событие — рядовое, как и размеры небесного тела, которые оцениваются в 190-430 метров.
Ранее Центр исследования околоземных объектов НАСА сообщил, что к Земле на расстояние 4,2 миллиона километров приблизится астероид 523934 (1998 FF14). Размеры этого объекта сопоставимы с двумя-тремя пирамидами Хеопса, высота которой достигает 139 метров.
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Наука и техника , Наука , Дмитрий Вибе , РАН , NASA , Russia Today
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