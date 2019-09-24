Оценена опасность приближающегося к Земле астероида

Ученый оценил опасность приближающегося к Земле гигантского астероида

Дмитрий Вибе. Приближающийся к Земле гигантский астероид окажется на "колоссально большом расстоянии" от планеты и опасность будет представлять, только если он на нее упадет, заявил в интервью телеканалу RT заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН

"Он приблизится на колоссальнейше большое расстояние. Любой астероид оказывает воздействие на Землю только в одном случае — когда он на нее падает. Но при полете на таком расстоянии никакого воздействия не будет", — отметил ученый.

Тем не менее, по его словам, это событие — рядовое, как и размеры небесного тела, которые оцениваются в 190-430 метров.