Дочери Заворотнюк предложили 15 миллионов за интервью

Редактор программы «Прямой эфир» пригласил дочь Анастасии Заворотнюк Анну принять участие в программе, сообщает Telegram-канал «НеМалахов». За эксклюзивное интервью девушке предложили солидный гонорар.

По данным автора сообщения, продюсер канала «Россия-1» пообещал дочери актрисы за оглашение подробностей о лечении матери 15 миллионов рублей. Анна от предложения отказалась, подчеркнув что семья артистки ни в чём не нуждается.

По данным издания Дни.ру, несколько дней назад журналисты предлагали родным Анастасии Заворотнюк за интервью о состоянии актрисы три миллиона рублей. При этом позже сумма выросла в несколько раз, однако близкие актрисы продолжают хранить молчание.

В августе СМИ сообщили, что Анастасия Заворотнюк больна раком головного мозга. Впоследствии стало известно, что у нее отек мозга, метастазы, пневмония, полиорганная недостаточность, она частично парализована, в коме, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже медики сообщили об улучшении состояния артистки: Заворотнюк пришла в сознание и дышит самостоятельно. СМИ отметили, что актрису вывели из критического состояния и комы и перевели в обычную палату. Официальных подробностей о состоянии актрисы и её лечении до сих пор нет.