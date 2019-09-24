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Украина захотела принудить Россию к установлению границы 

Рамблер 14 минут назад
Руководство Госгидрографии, подчиняющейся Минтрансу Украины, призвало запустить «принудительные» переговоры об установлении морской границы между Россией и Украиной. Как сообщает Russia Today, юрист-международник Валерий Ванин назвал эту инициативу неперспективной.
На сайте Госгидрографии опубликовано заявление главы ведомства Алекснадра Шипцова. По его мнению, начать «принудительную переговорную процедуру» с Москвой Киеву позволяют нормы международного морского права и консультации, проведенные с ведущими международными экспертами по морской делимитации.
В Госгидрографии отметили, что в 2003 году Россия и Украина заключили Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. По этому документу море разграничивается в соответствии с соглашением, которое должны заключить стороны. Однако соглашения заключено не было, а морская граница между странами фактически отсутствует.
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В мире , Видео , Политика , Статьи , Минтранс РФ
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