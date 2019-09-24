Украина захотела принудить Россию к установлению границы

Руководство Госгидрографии, подчиняющейся Минтрансу Украины , призвало запустить «принудительные» переговоры об установлении морской границы между Россией и Украиной. Как сообщает Russia Today, юрист-международник Валерий Ванин назвал эту инициативу неперспективной.

На сайте Госгидрографии опубликовано заявление главы ведомства Алекснадра Шипцова. По его мнению, начать «принудительную переговорную процедуру» с Москвой Киеву позволяют нормы международного морского права и консультации, проведенные с ведущими международными экспертами по морской делимитации.

В Госгидрографии отметили, что в 2003 году Россия и Украина заключили Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. По этому документу море разграничивается в соответствии с соглашением, которое должны заключить стороны. Однако соглашения заключено не было, а морская граница между странами фактически отсутствует.