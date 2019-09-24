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«Это неуважение»: Захарова отреагировала на выходку США 

Рамблер + ещё 5 51 минуту назад
Нескольким членам российской делегации, планирующим посетить заседание генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, было отказано в получении американских виз, сообщила на своей странице в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, у сотрудников визовой службы США «что-то сломалось капитально».
«Это возмутительный пример неуважения Соединенными Штатами Америки членов ООН, а также невыполнения своих обязательств в качестве страны, принимающей у себя всемирную организацию», — написала дипломат в посте (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).
Захарова назвала произошедшее «актом пренебрежения правами суверенных государств и международных организаций», подчеркнув, что эта тема будет обсуждаться во время встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарём США Майком Помпею в Нью-Йорке.
«Американская сторона якобы ссылается на технический характер проблемы, на сроки подачи документов и тд. Это не так», — отметила Захарова.
По её словам, документы для оформления визы были поданы согласно срокам, указанным американскими дипломатами. При этом, уверяет представитель МИД РФ, бумаги, которые были сданы за два месяца до вылета, были возвращены с формулировкой «рано сдали».
«Что-то у ребят сломалось капитально», — резюмировала дипломат.
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Политика , Видео , Мария Захарова , Сергей Лавров , МИД , ООН , Нью-Йорк , США
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