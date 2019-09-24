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В Кирове предотвратили массовое убийство в школе 

Рамблер + ещё 29 35 минут назад
В Кирове сотрудники МВД предотвратили массовое убийство в одной из местных школ, сообщил замруководителя управления противодействия экстремизму МВД Владимир Макаров. Атаку готовил один из учеников, активно интересующийся темой школьного насилия, сообщает РИА Новости.
По данным «Комсомольской правды», задержание правоохранители провели на днях. Перед этим силовики наблюдали за подростком, который готовил нападение на учеников и сотрудников школы с применением холодного оружия и самодельного взрывного устройства.
«Интерфакс» добавляет, что, по словам Макарова, выступившего на форуме «Противодействие идеологии терроризма в образовательной сфер и молодёжной среде», в 2019 году аналогичные случаи были выявлены в Адыгее, Татарстане, Забайкальском, Красноярском и Хабаровским краях, Ненецком автономном округе, Кировской, Свердловской и Смоленской областях.
Ранее СМИ сообщили о предотвращённом массовом убийстве в городе Кушва Свердловской области. Правоохранители задержали двух 16-летних подростков, готовивших атаку на учеников школы №1 и студентов Баранчинского электромеханического техникума. Несостоявшиеся террористы с лета занимались поисками в Сети огнестрельного оружия и взрывчатых устройств. Однако их планы стали известны сотрудникам правоохранительных органов.
Комментарии25
Происшествия , Видео , Криминал , Владимир Макаров , МВД , РИА Новости , Интерфакс , Киров
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