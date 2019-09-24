Российский экс-мэр покончил с собой

Бывший мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин, предположительно, совершил самоубийство. Об этом сообщает 63.ru со ссылкой на управление Следственного комитета (СК) РФ по Самарской области.
Как рассказали следователи, экс-чиновника обнаружили в его доме. По данным 63.ru, его госпитализировали в реанимацию, но врачи спасти Фомина не смогли, он умер на операционном столе.
Как утверждает Telegram-канал Mash, Фомин получил ранение из охотничьего ружья.
По факту случившегося следователи начали проверку.
Фомин возглавил Новокуйбышевск в декабре 2018 года. Заявление об увольнении по собственному желанию он написал в сентябре 2019-го.
63.ru пишет со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, что у Фомина было заболевание сердца, он перенес несколько операций. По данным Mash, в последнее время он лечился в Германии.