Российский экс-мэр покончил с собой

Бывший мэр выстрелил в себя из охотничьего ружья

Как рассказали следователи, экс-чиновника обнаружили в его доме. По данным 63.ru, его госпитализировали в реанимацию, но врачи спасти Фомина не смогли, он умер на операционном столе.

Как утверждает Telegram-канал Mash, Фомин получил ранение из охотничьего ружья.

По факту случившегося следователи начали проверку.

Фомин возглавил Новокуйбышевск в декабре 2018 года. Заявление об увольнении по собственному желанию он написал в сентябре 2019-го.