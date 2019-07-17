Пока вы не уснули: Конституции грозят новые изменения 

Конституцию предложили изменить
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает возможным внесение точечных изменений в Конституцию, которые позволят лучше раскрыть правовой потенциал основного закона в удовлетворении запроса общества на социальную справедливость.
Следствие купило улику по делу MH17
Международное следствие по делу о катастрофе рейса MH17 в Донбассе купило улику у людей из ДНР, рассказал «Новой газете» осведомленный собеседник.
Бойня россиян в Греции попала на видео
В Сети появилась видеозапись потасовки между сотрудником аэропорта в греческом городе Салоники и российскими туристами. О пострадавших пока ничего не известно.
«Отключим все»: Украину ждет катастрофа
В Киеве продолжает нарастать паника из-за того, что новый договор с Россией о транзите газа все еще далек от подписания. Если транзит прекратится, то страну ждет техногенная катастрофа, говорят на Украине. В этом случае газотранспортная система страны не сможет поддерживать необходимое давление в газопроводах. В результате Украине придется отключить от газа предприятия, и даже целые регионы.
Новый потоп: целый город в России уходит под воду
Благовещенск ушел под воду из-за сильнейших ливней, которые начались еще во вторник, 16 июля. Синоптики назвали нахлынувшие осадки «опасным метеорологическим явлением». В результате были подтоплены улицы, детские сады, больницы, а также частные секторы — люди перебираются по населенным пунктам вплавь.
Россияне утонули при попытке погасить кредит
Жители Пермского края утонули в попытке погасить кредит, рассказала «Ура.ру» его дочь. Алексей Исаев с женой жили в поселке Верхняя Старица. По словам их дочери Ольги Безлюдской, банкоматов в поселке нет, а погасить кредит, взятый в одном из банков, нужно было до определенной даты.
«Предала нас»: россияне ополчились на Ротару
Интернет-пользователи раскритиковали певицу Софию Ротару после ее выступления на фестивале «Славянский базар» в Витебске. В комментариях к записям с концерта, опубликованным в Instagram, Ротару обвинили в предательстве российских поклонников.
Россию попросили вмешаться в «сделку века»
Движение ХАМАС надеется, что Россия окажет влияние на урегулирование арабо-израильского конфликта и поможет палестинцам противостоять планам США по реализации «сделки века» на Ближнем Востоке. Об этом заявил «Коммерсанту» заместитель руководителя политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук.
Зеленский поскандалил с директором аэропорта
Президент Украины Владимир Зеленский и директор аэропорта в Николаеве Федор Барна поскандалили в среду во время визита главы государства на Николаевщину.
Семьи погибших при крушении «Боинга» обратились к РФ
Власти России «сеют ложь и обман» о катастрофе рейса MH17 и «лицемерно отпираются». В этом, как сообщает «Новая газета», их обвинили семьи погибших.