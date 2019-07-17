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Пока вы не уснули: Конституции грозят новые изменения 

Рамблер 45 минут назад

Конституцию предложили изменить

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает возможным внесение точечных изменений в Конституцию, которые позволят лучше раскрыть правовой потенциал основного закона в удовлетворении запроса общества на социальную справедливость.

Следствие купило улику по делу MH17

Международное следствие по делу о катастрофе рейса MH17 в Донбассе купило улику у людей из ДНР, рассказал «Новой газете» осведомленный собеседник.

Бойня россиян в Греции попала на видео

В Сети появилась видеозапись потасовки между сотрудником аэропорта в греческом городе Салоники и российскими туристами. О пострадавших пока ничего не известно.

«Отключим все»: Украину ждет катастрофа

В Киеве продолжает нарастать паника из-за того, что новый договор с Россией о транзите газа все еще далек от подписания. Если транзит прекратится, то страну ждет техногенная катастрофа, говорят на Украине. В этом случае газотранспортная система страны не сможет поддерживать необходимое давление в газопроводах. В результате Украине придется отключить от газа предприятия, и даже целые регионы.

Новый потоп: целый город в России уходит под воду

Благовещенск ушел под воду из-за сильнейших ливней, которые начались еще во вторник, 16 июля. Синоптики назвали нахлынувшие осадки «опасным метеорологическим явлением». В результате были подтоплены улицы, детские сады, больницы, а также частные секторы — люди перебираются по населенным пунктам вплавь.

Россияне утонули при попытке погасить кредит

Жители Пермского края утонули в попытке погасить кредит, рассказала «Ура.ру» его дочь. Алексей Исаев с женой жили в поселке Верхняя Старица. По словам их дочери Ольги Безлюдской, банкоматов в поселке нет, а погасить кредит, взятый в одном из банков, нужно было до определенной даты.

«Предала нас»: россияне ополчились на Ротару

Интернет-пользователи раскритиковали певицу Софию Ротару после ее выступления на фестивале «Славянский базар» в Витебске. В комментариях к записям с концерта, опубликованным в Instagram, Ротару обвинили в предательстве российских поклонников.

Россию попросили вмешаться в «сделку века»

Движение ХАМАС надеется, что Россия окажет влияние на урегулирование арабо-израильского конфликта и поможет палестинцам противостоять планам США по реализации «сделки века» на Ближнем Востоке. Об этом заявил «Коммерсанту» заместитель руководителя политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук.

Зеленский поскандалил с директором аэропорта

Президент Украины Владимир Зеленский и директор аэропорта в Николаеве Федор Барна поскандалили в среду во время визита главы государства на Николаевщину.

Семьи погибших при крушении «Боинга» обратились к РФ

Власти России «сеют ложь и обман» о катастрофе рейса MH17 и «лицемерно отпираются». В этом, как сообщает «Новая газета», их обвинили семьи погибших.
Комментарии
В мире , Видео , Алексей Исаев , Владимир Зеленский , Вячеслав Володин , София Ротару , Федор Барна , Госдума , Хамас , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Reuters
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