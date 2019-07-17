В Госдуме предложили изменить Конституцию

Володин считает возможными точечные изменения, чтобы лучше раскрыть смысл Конституции

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает возможным внесение точечных изменений в Конституцию, которые позволят лучше раскрыть правовой потенциал основного закона в удовлетворении запроса общества на социальную справедливость. При этом базовые положения основного закона незыблемы, подчеркнул политик в своей статье "Живая Конституция развития", опубликованной в среду в "Парламентской газете".

Володин отметил, что приоритетом для общества сегодня является максимально полная реализация конституционных прав граждан, прежде всего социальных, а ключевым запросом к конституционной системе — реализация принципов социального государства, обеспечение достойной жизни и свободного развития человека.

"Безусловно, речь не идет об изменении и пересмотре базовых положений Конституции. Они незыблемы. Напротив, необходимо говорить о том, как добиться их максимально качественной реализации, адаптировать к новым вызовам и требованиям времени. Какие для этого необходимы новые конституционные трактовки или дополнительные законодательные решения, отвечающие запросам людей и коренным задачам развития страны", — считает он.

"И лишь иногда целесообразны точечные корректировки Конституции, которые позволяют лучше раскрыть правовой потенциал нашего основного закона", — уверен Володин.

Если говорить о принципах социального государства, отметил спикер, очевидно, что такие закрепленные в Конституции понятия, как "достойная жизнь" и "свободное развитие человека", не только не имеют четкого описания, но и динамичны, способны естественно меняться со временем.

"Достойные условия жизни человека и возможности для его свободного развития сейчас и 25 лет назад — это совершенно разное наполнение этих понятий. Сегодня люди мыслят об этом шире, чем два десятилетия назад. Требования выше. Стандарты современнее", — обратил внимание председатель палаты.

Это касается широкого спектра параметров — от продолжительности жизни до свободного доступа к новым технологиям, добавил он.

"Государство понимает это, когда ставит новые национальные цели развития, повышения качества жизни, образования, здравоохранения, развития цифровой экономики, экологического благополучия. Ведь нормы и формулировки Конституции не изменились, а то, что мы в них вкладываем, чего ждем, — представление об этом существенно расширилось", — заключил Володин.

Баланс ветвей власти

Спикер Госдумы допустил также точечные конституционные новации для баланса ветвей власти.

Анализируя Конституцию, Володин особо выделил "вопросы, связанные с отсутствием необходимого баланса в деятельности законодательной и исполнительной ветвей власти".

"И здесь действительно могут быть необходимы отдельные, точечные конституционные новации", — пишет он.

При этом спикер подчеркнул, что "больший баланс властей не сводится к задаче обеспечения сдержек и противовесов".

"Главное, что он должен обеспечивать, — это более высокое качество взаимодействия и согласованности работы государственного механизма. Качество демократического правления, которое в свою очередь как раз и необходимо для максимально полной реализации прав и конституционных основ", — пояснил Володин.

В связи с этим он напомнил, что в 2008 году в Конституцию уже были внесены изменения — тогда была введена обязанность правительства "ежегодно отчитываться перед депутатами о результатах своей деятельности, в том числе по вопросам, поставленным Государственной думой".