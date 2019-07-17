Президент Украины Владимир Зеленский и директор аэропорта в Николаеве Федор Барна поскандалили в среду во время визита главы государства на Николаевщину.
Как сообщает интернет-издание "Обозреватель", перепалка между президентом и директором аэропорта произошла, когда речь зашла о достройке терминала николаевского аэровокзала, количестве необходимых на это средств и времени.
"Вы хотите нам помочь, или нас построить тут всех?", — спросил Барна у Зеленского.
На что глава государства возмущенно ответил:
"Кого всех? Дальше сами разбирайтесь, поехали!"
Барна попытался извинится и остановить Зеленского:
"Извините. Я прошу вашей помощи, вы же приехали? Вы хотите через два года приехать, чтобы тут был аэропорт?"
После этого, по данным издания, разговор продолжился дальше на повышенных тонах.