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Зеленский во время визита в Николаев поскандалил с директором аэропорта 

РИА Новости + ещё 1 20 минут назад
Президент Украины Владимир Зеленский и директор аэропорта в Николаеве Федор Барна поскандалили в среду во время визита главы государства на Николаевщину.
Как сообщает интернет-издание "Обозреватель", перепалка между президентом и директором аэропорта произошла, когда речь зашла о достройке терминала николаевского аэровокзала, количестве необходимых на это средств и времени.
"Вы хотите нам помочь, или нас построить тут всех?", — спросил Барна у Зеленского.
На что глава государства возмущенно ответил:
"Кого всех? Дальше сами разбирайтесь, поехали!"
Барна попытался извинится и остановить Зеленского:
"Извините. Я прошу вашей помощи, вы же приехали? Вы хотите через два года приехать, чтобы тут был аэропорт?"
После этого, по данным издания, разговор продолжился дальше на повышенных тонах.
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В мире , Видео , Украина , Владимир Зеленский , Федор Барна
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