Зеленский во время визита в Николаев поскандалил с директором аэропорта

Как сообщает интернет-издание "Обозреватель", перепалка между президентом и директором аэропорта произошла, когда речь зашла о достройке терминала николаевского аэровокзала, количестве необходимых на это средств и времени.

"Вы хотите нам помочь, или нас построить тут всех?", — спросил Барна у Зеленского.

На что глава государства возмущенно ответил:

"Кого всех? Дальше сами разбирайтесь, поехали!"

Барна попытался извинится и остановить Зеленского:

"Извините. Я прошу вашей помощи, вы же приехали? Вы хотите через два года приехать, чтобы тут был аэропорт?"

После этого, по данным издания, разговор продолжился дальше на повышенных тонах.