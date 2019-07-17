Следствие купило улику по делу MH17 

Международное следствие по делу о катастрофе рейса MH17 в Донбассе купило улику у людей из ДНР, рассказал «Новой газете» осведомленный собеседник.
Малайзийский «Боинг» был сбит над Донбассом в 2014 году ракетой из зенитного ракетного комплекса «Бук». Погибли 298 человек. Официальное расследование крушения вела Совместная следственная группа. В нее входили представители Бельгии, Украины, Малайзии, Австралии и Нидерландов.
В середине июня ССГ назвала виновниками авиакатастрофы россиян Игоря Стрелкова, Олега Пулатова, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко. Значительно раньше следователи заявили, что «Бук» был доставлен в Донбасс из России.
Весной 2018-го Совместная следственная группа показала на пресс-конференции части ракеты, найденные на месте крушения «Боинга», а именно сопло и корпус двигателя.
Их, как рассказал «Новой газете» осведомленный собеседник, следствие получило через неизвестных лиц из Донецкой народной республики. За это им было заплачено несколько десятков тысяч долларов.
«Подлинность этого вещдока и истинные мотивы посредников являются на сегодня единственным непроясненным вопросом в деле МН17», — пишет издание.