Следствие купило улику по делу MH17

Международное следствие по делу о катастрофе рейса MH17 в Донбассе купило улику у людей из ДНР, рассказал «Новой газете» осведомленный собеседник.

Малайзийский «Боинг» был сбит над Донбассом в 2014 году ракетой из зенитного ракетного комплекса «Бук». Погибли 298 человек. Официальное расследование крушения вела Совместная следственная группа. В нее входили представители Бельгии, Украины, Малайзии, Австралии и Нидерландов.

Весной 2018-го Совместная следственная группа показала на пресс-конференции части ракеты, найденные на месте крушения «Боинга», а именно сопло и корпус двигателя.

Их, как рассказал «Новой газете» осведомленный собеседник, следствие получило через неизвестных лиц из Донецкой народной республики. За это им было заплачено несколько десятков тысяч долларов.