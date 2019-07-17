Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Следствие купило улику по делу MH17 

Рамблер + ещё 1 31 минуту назад
Международное следствие по делу о катастрофе рейса MH17 в Донбассе купило улику у людей из ДНР, рассказал «Новой газете» осведомленный собеседник.
Малайзийский «Боинг» был сбит над Донбассом в 2014 году ракетой из зенитного ракетного комплекса «Бук». Погибли 298 человек. Официальное расследование крушения вела Совместная следственная группа. В нее входили представители Бельгии, Украины, Малайзии, Австралии и Нидерландов.
В середине июня ССГ назвала виновниками авиакатастрофы россиян Игоря Стрелкова, Олега Пулатова, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко. Значительно раньше следователи заявили, что «Бук» был доставлен в Донбасс из России.
Весной 2018-го Совместная следственная группа показала на пресс-конференции части ракеты, найденные на месте крушения «Боинга», а именно сопло и корпус двигателя.
Их, как рассказал «Новой газете» осведомленный собеседник, следствие получило через неизвестных лиц из Донецкой народной республики. За это им было заплачено несколько десятков тысяч долларов.
«Подлинность этого вещдока и истинные мотивы посредников являются на сегодня единственным непроясненным вопросом в деле МН17», — пишет издание.
Комментарии332
В мире , Видео , Происшествия , Сергей Дубинский , Леонид Харченко , Олег Пулатов , Игорь Стрелков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян обвинили во взрывах на салюте в Минске6
С вылетевшим в Иркутск Ил-76 произошло ЧП9
Из детского лагеря в Крыму госпитализировали 50 человек12
Украине предрекли техногенную катастрофу202
Тайную тюрьму СБУ нашли в Мариуполе
Видео
00:31
Совсем плоха? Что будет с Меркель
В мире Статьи
00:39
Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москвой»
Шоу-бизнес
01:34
Из детского лагеря в Крыму госпитализировали 50 человек
Происшествия
05:31
В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия
Армия Азия
00:59
Трамп накажет Турцию из-за сделки с Россией
США В мире
00:37
Оскорблявший мексиканцев россиянин получил срок
Происшествия
00:57
Следствие купило улику по делу MH17
В мире Происшествия
00:48
Россиян обвинили во взрывах на салюте в Минске
Происшествия
01:39
«Зверь»: Пугачева сделала признание о Галкине
Шоу-бизнес
02:29
Зеленскому предложили выкупить Крым
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение