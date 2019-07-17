«Предала нас»: россияне ополчились на Ротару

Интернет-пользователи раскритиковали певицу Софию Ротару после ее выступления на фестивале «Славянский базар» в Витебске . В комментариях к записям с концерта, опубликованным в Instagram, Ротару обвинили в предательстве российских поклонников.

Ранее Ротару назвала себя киевлянкой и рассказала, что уже более десяти лет живет в украинской столице. Певица отметила, что гордится этим.

«Собеседник» сообщал , что Ротару более десяти лет владеет ялтинским отелем Villa Sofia, но в последний раз она там была еще до присоединения Крыма к России.

«На хрена кому нужна, все отдела стрекоза, пусть живёт в своей «европейской» стране», — так прокомментировала выступление Ротару в Витебске @galopa1949 (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Опять напросилась! Интересно она живёт в Ялте или в её любимой Украине?» — поинтересовалась @svetlanasamiskaia.

«Она предала любовь российских фанатов, поддалась провокаторам!» — написала @babaeva_elvira55.

«Нравилась всегда, но зачем плевать в тот колодец из которого пьешь. И было бы ради чего. Жаль, разочаровала», — заявила @dovolya0310.

Также пользователям не понравилось исполнение песни.

«Опять под фанеру», — посетовала @ma.rina6629.