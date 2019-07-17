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«Предала нас»: россияне ополчились на Ротару 

Рамблер 1 час назад
Интернет-пользователи раскритиковали певицу Софию Ротару после ее выступления на фестивале «Славянский базар» в Витебске. В комментариях к записям с концерта, опубликованным в Instagram, Ротару обвинили в предательстве российских поклонников.
Ранее Ротару назвала себя киевлянкой и рассказала, что уже более десяти лет живет в украинской столице. Певица отметила, что гордится этим.
«Собеседник» сообщал, что Ротару более десяти лет владеет ялтинским отелем Villa Sofia, но в последний раз она там была еще до присоединения Крыма к России.
«На хрена кому нужна, все отдела стрекоза, пусть живёт в своей «европейской» стране», — так прокомментировала выступление Ротару в Витебске @galopa1949 (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Опять напросилась! Интересно она живёт в Ялте или в её любимой Украине?» — поинтересовалась @svetlanasamiskaia.
«Она предала любовь российских фанатов, поддалась провокаторам!» — написала @babaeva_elvira55.
«Нравилась всегда, но зачем плевать в тот колодец из которого пьешь. И было бы ради чего. Жаль, разочаровала», — заявила @dovolya0310.
Также пользователям не понравилось исполнение песни.
«Опять под фанеру», — посетовала @ma.rina6629.
«Фонограмма…» — написала @korotkovatatian.
Комментарии17
Шоу-бизнес , Видео , София Ротару , ИД "Собеседник" , Витебск
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