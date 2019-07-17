Россияне утонули при попытке погасить кредит

Жители Пермского края утонули в попытке погасить кредит, рассказала «Ура.ру» его дочь. Алексей Исаев с женой жили в поселке Верхняя Старица. По словам их дочери Ольги Безлюдской, банкоматов в поселке нет, а погасить кредит, взятый в одном из банков, нужно было до определенной даты.

Ближайший от Верхней Старицы банкомат находится в поселке Касимовка на противоположном берегу Камы. Туда Исаев и его супруга поплыли на резиновой лодке.

«Моста нет, навигация непостоянна, дорог тоже нет», — объяснила Безлюдская.

В итоге ее родители утонули неподалеку от Касимовки.

Собеседница издания уточнила, что инцидент имел место еще весной 2017 года. При этом женщина отметила, что иного пути из Верхней Старицы в Касимовку, кроме как вплавь, не существует до сих пор. Сотни местных жителей и сейчас регулярно преодолевают его, рискуя жизнью.