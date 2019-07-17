Драка с участием россиян произошла в аэропорту Греции

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Драка с участием россиян в Греции попала на видео 

Рамблер + ещё 4 52 минуты назад
В Сети появилась видеозапись потасовки между сотрудником аэропорта в греческом городе Салоники и российскими туристами. О пострадавших пока ничего не известно, сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошёл 17 июля в здании аэропорта в Салониках, откуда должен был вылететь в Волгоград рейс авиакомпании Ellinair. Вылет задержали из-за технических неполадок с самолётом. Около часа туристы провели на взлётной полосе, затем ещё несколько часов в терминале. Попытка выяснить, когда им удастся отправиться домой, закончилась для россиян потасовкой с сотрудником аэропорта.
На записи видно, что мужчине не понравилось, что диалог с ним отдыхающие снимают на мобильный телефон. Он начал расталкивать стоящих перед ним женщин, при этом одной из них выкрутил руки, а затем напал на снимавшего происходящее очевидца. По данным телеканала, после того как оборвалась съёмка, в аэропорту произошла драка.
По данным «Пятого канала», в настоящее время в ЧП разбираются сотрудники российского консульства. По информации дипломатов, после потасовки был задержан один из россиян, но впоследствии отпущен.
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Происшествия , Видео , РЕН ТВ , Греция
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