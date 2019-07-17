Родственники жертв MH17 обратились к России

Власти России «сеют ложь и обман» о катастрофе рейса MH17 и «лицемерно отпираются». В этом, как сообщает «Новая газета», их обвинили семьи погибших.

«Боинг» «Малайзийских авиалиний» был сбит над Донбассом в 2014 году. В результате катастрофы погибли 298 человек. Семьи 14-и из них прислали «Новой газете» заявление в адрес руководства РФ. Оно приурочено к годовщине крушения. В нем родные погибших придерживаются версии Совместной следственной группы, которая вела официальное расследование.

То, что самолет был сбит ракетой 53-й бригады Войск противовоздушной и противоракетной обороны России, в заявлении названо жестоким и бессмысленным действием. Свое горе по истечении пяти лет семьи погибших оценили как по-прежнему безмерное.

Они обвинили российские власти в организации кампании в соцсетях и СМИ по отвлечению внимания, искажению и отрицанию фактов с целью скрыть правду или убедить общественность, что истина вообще не может быть установлена.

«Правда об MH17 существует, и это важно», — подчеркнули авторы заявления.

Они призвали власти России признать свою причастность к авиакатастрофе в Донбассе, перестать «сеять ложь» и «лицемерно отпираться» и начать сотрудничать со следствием.