Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о строительстве новых кораблей для Крыма.
Путин: призыв в армию уйдет в прошлое
Однажды россиян перестанут призывать в армию. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Юра, прости»: что происходит с космонавтикой
Три четверти россиян считают Россию лидером в освоении космоса, свидетельствует опрос ВЦИОМ.
"Поддержала Путина": Волочкова оправдалась за слова о россиянах
Балерина Анастасия Волочкова завила, что своими заявлениями о людях, которые сами виноваты в своей бедности, она хотела поддержать президента России Владимира Путина. Об этом она написала на странице в Instagram.
«Ей было стыдно?»: Соловьев ответил Синдеевой
Телеведущий Владимир Соловьев ответил основательнице канала «Дождь» Наталье Синдеевой, заявившей, что во время работы на «Серебряном дожде» он исполнял политические заказы.
«Пересохло во рту»: Тимошенко сделала признание
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко раскритиковала повздоривших в прямом эфире кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Россия объявила в розыск экс-главу Минобороны Украины
Следственный комитет РФ объявил бывшего руководителя Министерства обороны Украины Анатолия Гриценко в международный розыск, а также выступил с ходатайством в Басманном суде о его заочном аресте. Экс-чиновника обвинили в призыве к совершению терактов на территории России.
Дебатов не будет? Зеленский пытается «увильнуть»
Дебаты между кандидатами на пост президента Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским не состоятся, считают политологи.
Медведев заработал больше Путина
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в 2018 году заработал 9,917 млн рублей. Декларация о доходах опубликована на сайте Кремля.