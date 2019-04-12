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Пока вы не уснули: Путин дал поручение по Крыму 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Reuters

Путин дал поручение по Крыму

Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о строительстве новых кораблей для Крыма.

Путин: призыв в армию уйдет в прошлое

Однажды россиян перестанут призывать в армию. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Юра, прости»: что происходит с космонавтикой

Три четверти россиян считают Россию лидером в освоении космоса, свидетельствует опрос ВЦИОМ.

"Поддержала Путина": Волочкова оправдалась за слова о россиянах

Балерина Анастасия Волочкова завила, что своими заявлениями о людях, которые сами виноваты в своей бедности, она хотела поддержать президента России Владимира Путина. Об этом она написала на странице в Instagram.

«Ей было стыдно?»: Соловьев ответил Синдеевой

Телеведущий Владимир Соловьев ответил основательнице канала «Дождь» Наталье Синдеевой, заявившей, что во время работы на «Серебряном дожде» он исполнял политические заказы.

«Пересохло во рту»: Тимошенко сделала признание

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко раскритиковала повздоривших в прямом эфире кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Россия объявила в розыск экс-главу Минобороны Украины

Следственный комитет РФ объявил бывшего руководителя Министерства обороны Украины Анатолия Гриценко в международный розыск, а также выступил с ходатайством в Басманном суде о его заочном аресте. Экс-чиновника обвинили в призыве к совершению терактов на территории России.

Дебатов не будет? Зеленский пытается «увильнуть»

Дебаты между кандидатами на пост президента Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским не состоятся, считают политологи.

Медведев заработал больше Путина

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в 2018 году заработал 9,917 млн рублей. Декларация о доходах опубликована на сайте Кремля.
Комментарии78
В мире , Дмитрий Медведев , Наталья Синдеева , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Владимир Соловьев , Анастасия Волочкова , Владимир Путин , Анатолий Гриценко , Министерство обороны , СКР , ВЦИОМ , Серебряный Дождь , ИТАР-ТАСС , Республика Крым
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