Путин: призыв в армию уйдет в прошлое

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«Уходит в прошлое»: Путин сделал заявление о призыве в армию 

Рамблер + ещё 24 1 час назад
Однажды россиян перестанут призывать в армию. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил президент России Владимир Путин.
В ходе посещения научно-производственного объединения «Энергомаш» глава государства отметил, что военная техника и задачи, стоящие перед войсками, все усложняются. По этой причине когда-нибудь армия России станет профессиональной.
«Правда, нужно время и финансирование», — добавил он.
По словам Путина, призыв «постепенно-постепенно уходит в прошлое» — это тенденция, по которой Россия «будет двигаться».
В мартовском интервью «Красной звезде» начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Евгений Бурдинский заявил, что полный отказ от призыва в армию нецелесообразен ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе.
Тогда генерал-лейтенант подчеркнул, что российской армии нужен «людской ресурс», а для отказа от призыва необходимы финансово-экономические возможности, которых у государства нет.
Комментарии147
Политика , Армия , Видео , Войска , Евгений Бурдинский , Владимир Путин , Генштаб , НПО "Энергомаш"
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