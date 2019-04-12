Путин: призыв в армию уйдет в прошлое

«Уходит в прошлое»: Путин сделал заявление о призыве в армию

Однажды россиян перестанут призывать в армию. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил президент России Владимир Путин

В ходе посещения научно-производственного объединения «Энергомаш» глава государства отметил, что военная техника и задачи, стоящие перед войсками, все усложняются. По этой причине когда-нибудь армия России станет профессиональной.

«Правда, нужно время и финансирование», — добавил он.

По словам Путина, призыв «постепенно-постепенно уходит в прошлое» — это тенденция, по которой Россия «будет двигаться».

Тогда генерал-лейтенант подчеркнул, что российской армии нужен «людской ресурс», а для отказа от призыва необходимы финансово-экономические возможности, которых у государства нет.