«Слуга народа» пытается всеми силами увильнуть»: эксперты усомнились в проведении дебатов Зеленского и Порошенко

Дебаты между кандидатами на пост президента Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским не состоятся, считают политологи.

Накануне Порошенко и Зеленский поспорили о дате дебатов в прямом эфире программы «Право на владу» телеканала «1+1». Порошенко считает, что дебаты должны состояться 14 апреля, Зеленский настаивает на дате 19 апреля.

Украинский политолог Ростислав Ищенко в беседе с «Московским комсомольцем» высказал мнение, что Зеленский вообще не хочет дебатов.

«Вся стратегия его штаба выстраивалась на том, чтобы выставить президенту неприемлемые условия. Однако Порошенко терять нечего и он согласился на все капризы шоумена. Теперь же «Слуга народа» пытается всеми силами увильнуть», — сказал он.

По его словам, Зеленский плохо говорит вне выученного текста, и Порошенко способен «переговорить» своего оппонента.

Киевский политолог Кирилл Молчанов согласен с Ищенко. По его словам, вчерашний телефонный конфликт с Порошенко продемонстрировал, что Зеленский плохо себя контролирует. Его команда окончательно поняла, что он не готов к полемике и к дебатам со своим соперником, поэтому дебаты не состоятся.

При этом политологи считают, что отказ от дебатов не повредит имиджу Владимира Зеленского.