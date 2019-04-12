Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Слуга народа» пытается всеми силами увильнуть»: эксперты усомнились в проведении дебатов Зеленского и Порошенко 

Рамблер + ещё 6 50 минут назад
Дебаты между кандидатами на пост президента Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским не состоятся, считают политологи.
Порошенко предложил Меркель украинскую ГТС вместо «Северного потока — 2»
Накануне Порошенко и Зеленский поспорили о дате дебатов в прямом эфире программы «Право на владу» телеканала «1+1». Порошенко считает, что дебаты должны состояться 14 апреля, Зеленский настаивает на дате 19 апреля.
Украинский политолог Ростислав Ищенко в беседе с «Московским комсомольцем» высказал мнение, что Зеленский вообще не хочет дебатов.
«Вся стратегия его штаба выстраивалась на том, чтобы выставить президенту неприемлемые условия. Однако Порошенко терять нечего и он согласился на все капризы шоумена. Теперь же «Слуга народа» пытается всеми силами увильнуть», — сказал он.
По его словам, Зеленский плохо говорит вне выученного текста, и Порошенко способен «переговорить» своего оппонента.
Киевский политолог Кирилл Молчанов согласен с Ищенко. По его словам, вчерашний телефонный конфликт с Порошенко продемонстрировал, что Зеленский плохо себя контролирует. Его команда окончательно поняла, что он не готов к полемике и к дебатам со своим соперником, поэтому дебаты не состоятся.
При этом политологи считают, что отказ от дебатов не повредит имиджу Владимира Зеленского.
«По крайней мере, граждане Украины не испытывают к нему ненависти, а этого уже достаточно для его победы во втором туре», — полагает Ростислав Ищенко.
Комментарии78
Украина , В мире
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Хам»: украинцы в бешенстве от Порошенко и Зеленского21
Получите: Россия выставила счет за «подпорченный» Крым320
Удар исподтишка: Литва вручила России ноту55
Умер Сергей Страхов
«Пересохло во рту»: Тимошенко сделала признание42
Видео
Россию обвинили в подготовке войны в Европе
В мире Политика
Появилось видео встречи Зеленского и Макрона
В мире Европа
Путин: призыв в армию уйдет в прошлое
Политика Армия
Пока вы спали: Черный список ЦБ слили в Сеть
Общество
Погода на выходные: будет облачно и дождливо
Погода Общество
На «сбитого фурой» Зеленского высыпали героин
В мире Украина
Снова за старое: Украина направит суда в Керченский пролив
В мире Армия
«Юра, прости»: что происходит с космонавтикой
Наука и техника Статьи
Испугался компромата: почему Ленин сдал Ассанжа
В мире
«Все!»: Ассанж задержан
Криминал В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение