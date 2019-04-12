«Юра, прости»: что происходит с космонавтикой

Три четверти россиян считают Россию лидером в освоении космоса, свидетельствует опрос ВЦИОМ . Кто грустит и радуется в День российской космонавтики, что создает проблемы Роскосмосу и мешает этой когда-то престижной отрасли вернуть былое величие, рассуждает редактор отдела «Наука» «Газеты.Ru» Павел Котляр.

На днях под Киржачом сгорел гостевой дом при мемориале на месте гибели Юрия Гагарина , в который наверняка заходил каждый, кто добирался до этого затерянного в глухих владимирских лесах печального места. И хотя пишут, что домик не был музеем, там была комната с личными вещами Гагарина и Серегина, детскими рисунками о полетах в космос и другими экспонатами. Многие в пожаре, случившемся накануне Дня космонавтики, увидели трагический символизм —уж слишком часто фраза «Прости нас, Юра» стала точно символизировать состояние российской космонавтики.

Гагарин не дожил до наших дней и не знает, что спустя полвека в его стране самыми обсуждаемыми космическими темами становятся, например, дыра на орбитальной станции, брак на производстве ракет, сомнения руководителя отрасли в полетах американцев на Луну, которые он, хоть и в шутку, высказывает в разговоре с лидером другого государства, и, наконец, самое печальное — начало катастрофических отказов техники, разработанной еще во времена Королева, как это было в случае с прошлогодней аварией пилотируемого корабля «Союз МС-10».

Аварии эти, конечно, происходят не по вине разработчиков — культура производства упала настолько, что на предприятиях отрасли уже не могут собирать десятилетиями проверенные изделия, и в руководстве наивно думают, что введение видеоконтроля исправит ситуацию.

Гагарина нет, однако есть в российской космической отрасли уже весьма пожилые люди, которые застали золотой век отечественной космонавтики и буквально творили историю человеческой цивилизации, запуская луноходы и открывая землянам тайны других планет при помощи автоматических аппаратов. Посвятив себя полностью космосу еще в те времена, эти люди принадлежали к элите советского общества, за ними шла молодежь, а названия их институтов, многие из которых ныне представляют печальное зрелище, гремели на весь СССР и за его пределами.

Один из таких ученых — известный академик Михаил Маров, по биографии которого можно изучать успехи советской науки в изучении Луны, Марса и Венеры. Вот у каких людей действительно хочется просить прощения, поскольку они и сегодня, не видя себя вне космической науки, вынуждены заниматься ею благодаря успехам, в основном, зарубежных космических аппаратов.

Ведь Россия не запускала межпланетные миссии уже 30 лет!

Прошлой осенью телестудия Роскосмоса записала интервью с академиком Маровым, очевидно, не заметив, что в нем он ставит страшный диагноз всей российской космонавтике сегодня, не говоря ни одного грубого или обидного слова.

«В отличие от того, к чему я привык в советские времена, особенно во времена работы с Бабакиным (Главный конструктор КБ им. Лавочкина — «Газета.Ru»), когда у нас было 16 проектов за 6 лет, сейчас мы не можем сделать один проект в течение многих лет. Без конца сдвигаются сроки, и никто не несет за это ответственности, наказания. Меняется руководство, стиль работы… И то, что сейчас происходит, вызывает чувство большой и большой досады. И когда специалисты Лавочкина меня успокаивают, говоря, что мы что-то сделаем через некоторое время, я им обычно говорю — хотелось бы при жизни… Мы катастрофически отстали в научном космосе, — сказал Маров. — Я уже так надеялся, что старт «Луны-Глоб» осуществится в 2019 году, но сейчас он перенесен на 2021 год, и конца этому не видно. А ведь «Луна-Глоб» имеет принципиальное значение — ведь мы разучились садиться на Луну. В 70-е годы мы делали это неоднократно, а сейчас мы утратили все то, что обеспечивало наши достижения».

«Луна-Глоб» (Луна-25), о которой говорит академик, –— давно ожидаемая миссия, которая призвана символизировать возвращение России на Луну, куда последний советский аппарат летал в 1976 году. Проект печально известен постоянными переносами запуска. «Я слежу за переносом этой даты с 2013 года. Каждые два года Роскосмос переносит пуск „Луны-25“ на два года», — говорил «Газете.Ru» источник в космической отрасли.

При этом в лучшие советские годы подобных миссий запускалось по несколько в год.

Это же происходит с другими российскими фундаментальными миссиями, запуска которых ученые ждут годами. Так, Роскосмос решил сократить в разы запланированное ранее выделение средств на подготовку и запуск российского космического телескопа «Спектр-УФ». «В 2019 году Роскосмос предложил нам самим обрезаться добровольно втрое, письмо об этом пришло от Роскосмоса в головную организацию — НПО Лавочкина, — пояснил научный руководитель миссии Борис Шустов. — А на 2020 год планируется сокращение в 15 раз. Обрезали финансирование, можно сказать, под ноль».

Не лучше ситуация с космическим телескопом «Спектр-М» («Миллиметрон»), запуска которого очень хотел бы дождаться известный российский астрофизик, академик РАН Николай Кардашев (86 лет). Ведь с его помощью ученые смогут сделать открытия нобелевского уровня в области черных дыр, и его запуска ждут не только российские ученые, но и те, что позавчера показали миру первый снимок черной дыры.

Единственная область, в которой Роскосмосу удается как-то поддерживать былую деятельность, — пилотируемый космос. Но и здесь все держится на былых советских запасах прочности, и дальше будет сложнее. Великодушно согласившись возить американцев на МКС на «Союзах», Роскосмос по-дружески в разы поднимал для них ценник, заработав на этом извозе $3 млрд Это больше, чем истратил Маск на создание своего корабля, а Роскосмос из этих полученных денег вложил в создание новой техники ровным счетом ничего, пустив их на латание дыр в бюджете.

Годами простаивают на земле многофункциональный лабораторный (МЛМ) и научно-энергетический (НЭМ) модули, предназначенные для российского сегмента МКС и которые в лучшем случае запустят к станции к концу ее работы, когда они из когда-то перспективных станут окончательно устаревшими образцами советских технологий 30-летней давности.

Многих откровенно раздражает информационный фон, сопровождающий деятельность Роскосмоса, причем в самой госкорпорации считают, что она живет сама по себе, а этот фон создается отдельно, кем-то другим — врагами, злопыхателями, конкурентами и прочими источниками «информационных атак».

И если с блогерами, критически пишущими журналистами и независимыми экспертами отрасли, которых в госкорпорации так хотят заткнуть, все понятно, то как быть с критикующими Роскосмос космонавтами и главой правительства Дмитрием Медведевым

который посоветовал Роскосмосу не заниматься прожектерством, «меньше говорить и больше делать»?

Кстати, из последнего интервью Дмитрия Рогозина «Комсомолке» мы узнали, что Роскосмос, оказывается, едва ли не «самая открытая корпорация в стране».

Хочется напомнить, что это та корпорация, которая предпочитает молчать о выходе из строя на орбите спутников стоимостью несколько млрд рублей и годами ждать, когда про это узнают журналисты.

Та корпорация, которая не удостоила общество исчерпывающим ответом об истинных виновных и причинах осенней аварии ракеты «Союз» с космонавтами, из-за которой страна понесла ощутимый материальный и репутационный ущерб.

Та корпорация, от которой «Газета.Ru» уже 11 месяцев ждет ответа на вопрос о причинах очередного переноса миссии «Луна-25», хотя по закону о СМИ на ответ дается 7 дней.

Мы-то знаем, что причина в западных санкциях, но уж очень хочется дождаться официального ответа, как сказал академик Маров, при жизни

Наконец, это та корпорация, которая вообще не привыкла отчитываться перед своим работодателем — обществом — за свои промахи, растраты, вверх ногами прибитые датчики на ракетах и кладовщиц, путающих припой при сборке «Протонов».

По данным портала госзакупок, на сегодняшний праздничный концерт в Кремлевском дворце с участием представителей власти и топ-менеджмента Роскосмоса госкорпорация потратит 22 млн рублей. При этом средняя зарплата на ее Усть-Катавском вагоностроительном заводе (куда Дмитрий Рогозин слетал в феврале за 6 млн рублей) составляет порядка 12 тыс. рублей.

Простите, великие российские ученые и рабочие Усть-Катавского вагоностроительного завода. С днем космонавтики вас!