Путин дал поручение по Крыму

Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о строительстве новых кораблей для Крыма . Об этом сообщается на сайте Кремля.

Такое распоряжение Путин дал по итогам совещания с членами кабмина, прошедшего 20 марта.

Правительство до 1 декабря 2019 года отчитается о целесообразности размещения на российских предприятиях дополнительных заказов на строительство судов. Новые корабли планируют использовать для развития туризма в Крыму и для обеспечения транспортного сообщения.

Также Путин поручил Медведеву до 1 июня рассмотреть вопрос об увеличении объёма субсидий для авиаперевозок в Симферополь.

Кроме того, правительство вместе с крымскими чиновниками разработает предложения по развитию оптовой торговли продуктами в регионе и займется созданием оптово-распределительных центров и овоще— и плодохранилищ.

Также власти подготовят документы, которые разрешат использовать Межгорное водохранилище для устранения дефицита водных ресурсов на полуострове.