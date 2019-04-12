Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин дал поручение по Крыму 

Рамблер + ещё 9 55 минут назад
Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о строительстве новых кораблей для Крыма. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Такое распоряжение Путин дал по итогам совещания с членами кабмина, прошедшего 20 марта.
Правительство до 1 декабря 2019 года отчитается о целесообразности размещения на российских предприятиях дополнительных заказов на строительство судов. Новые корабли планируют использовать для развития туризма в Крыму и для обеспечения транспортного сообщения.
Работой над этим поручением займутся премьер-министр Дмитрий Медведев, глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.
Также Путин поручил Медведеву до 1 июня рассмотреть вопрос об увеличении объёма субсидий для авиаперевозок в Симферополь.
Кроме того, правительство вместе с крымскими чиновниками разработает предложения по развитию оптовой торговли продуктами в регионе и займется созданием оптово-распределительных центров и овоще— и плодохранилищ.
Также власти подготовят документы, которые разрешат использовать Межгорное водохранилище для устранения дефицита водных ресурсов на полуострове.
Комментарии313
Политика , Видео , Дмитрий Медведев , Сергей Аксенов , Владимир Путин , Дмитрий Овсянников , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин: призыв в армию уйдет в прошлое1
Почему Запад не верит в Порошенко
«Юра, прости»: что происходит с космонавтикой241
«Ей было стыдно?»: Соловьев ответил Синдеевой71
Канал имени Москвы может обрушиться12
Видео
Россию обвинили в подготовке войны в Европе
В мире Политика
Пока вы спали: Черный список ЦБ слили в Сеть
Общество
Погода на выходные: будет облачно и дождливо
Погода Общество
На «сбитого фурой» Зеленского высыпали героин
В мире Украина
Снова за старое: Украина направит суда в Керченский пролив
В мире Армия
«Юра, прости»: что происходит с космонавтикой
Наука и техника Статьи
Испугался компромата: почему Ленин сдал Ассанжа
В мире
«Все!»: Ассанж задержан
Криминал В мире
«Вы меня слышите?»: Порошенко обратился к Зеленскому
В мире Статьи
Космический аппарат разбился о Луну
Наука Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение