Призывал к подрывам: Россия объявила в розыск экс-главу Минобороны Украины

"В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следственных органов об избрании в отношении А. Гриценко заочной меры пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в международный розыск", — приводит агентство слова представителя суда Юноны Царёвой.

По данным, опубликованным на сайте Басманного суда, в отношении Гриценко возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ за «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности в сети Интернет».

ТАСС отмечает, что российские следователи в основу обвинения положили публичные высказывания Гриценко в эфире телеканала «Студия 1+1» в 2014 году, в которых экс-министр обороны призвал подрывать на территории РФ железнодорожные поезда. Второй эпизод преступления правоохранители зафиксировали в марте 2017 года, когда Гриценко заявил о необходимости совершать теракты на территории Москвы и Таганрога.

В 2019 году Анатолий Гриценко участвовал в выборах президента Украины, как лидер партии «Гражданская позиция». Политик набрал 6,91% голосов и во второй тур не прошёл.