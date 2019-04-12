Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Призывал к подрывам: Россия объявила в розыск экс-главу Минобороны Украины 

Рамблер 58 минут назад
Следственный комитет РФ объявил бывшего руководителя Министерства обороны Украины Анатолия Гриценко в международный розыск, а также выступил с ходатайством в Басманном суде о его заочном аресте, сообщает ТАСС. Экс-чиновника обвинили в призыве к совершению терактов на территории России.
"В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следственных органов об избрании в отношении А. Гриценко заочной меры пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в международный розыск", — приводит агентство слова представителя суда Юноны Царёвой.
По данным, опубликованным на сайте Басманного суда, в отношении Гриценко возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ за «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности в сети Интернет».
ТАСС отмечает, что российские следователи в основу обвинения положили публичные высказывания Гриценко в эфире телеканала «Студия 1+1» в 2014 году, в которых экс-министр обороны призвал подрывать на территории РФ железнодорожные поезда. Второй эпизод преступления правоохранители зафиксировали в марте 2017 года, когда Гриценко заявил о необходимости совершать теракты на территории Москвы и Таганрога.
В 2019 году Анатолий Гриценко участвовал в выборах президента Украины, как лидер партии «Гражданская позиция». Политик набрал 6,91% голосов и во второй тур не прошёл.
Комментарии41
Украина , Видео , Происшествия , Анатолий Гриценко , Министерство обороны , СКР , ИТАР-ТАСС , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин дал поручение по Крыму56
«Юра, прости»: что происходит с космонавтикой14
«Ей было стыдно?»: Соловьев ответил Синдеевой25
«Поддержала Путина»: Волочкова оправдалась за слова о россиянах39
Пока вы спали: Черный список ЦБ слили в Сеть4
Видео
Россию обвинили в подготовке войны в Европе
В мире Политика
Пока вы спали: Черный список ЦБ слили в Сеть
Общество
Погода на выходные: будет облачно и дождливо
Погода Общество
На «сбитого фурой» Зеленского высыпали героин
В мире Украина
Снова за старое: Украина направит суда в Керченский пролив
В мире Армия
«Юра, прости»: что происходит с космонавтикой
Наука и техника Статьи
Испугался компромата: почему Ленин сдал Ассанжа
В мире
«Все!»: Ассанж задержан
Криминал В мире
«Вы меня слышите?»: Порошенко обратился к Зеленскому
В мире Статьи
Космический аппарат разбился о Луну
Наука Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение