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«Пересохло во рту»: Тимошенко раскритиковала Порошенко и Зеленского 

Рамблер 1 час назад
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко раскритиковала повздоривших в прямом эфире кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Тимошенко записала видеообращение к обоим кандидатам, призвав их уважать статус президента.
«Президенту Петру Порошенко не нужно участвовать в чужом шоу, а его сопернику Владимиру Зеленскому следует перестать уничтожать честь и гордость президентского статуса», — цитирует Тимошенко ТАСС.
Тимошенко призвала Порошенко «держать президентскую планку» и «защитить статус поста президента и статус государства». Владимиру Зеленскому Тимошенко посоветовала беречь достоинство и честь президентской должности и не устраивать бои вокруг нее.
По словам лидера «Батькивщины», у Порошенко был стресс, когда Зеленский «бросил трубку практически в лицо действующему президенту».
«Зная о его проблемах со здоровьем… У него просто пересохло во рту и он не мог дальше говорить… Нужно просто быть людьми», — посетовала Тимошенко.
Кандидаты на пост президента Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский устроили перепалку в прямом эфире программы «Право на владу» телеканала «1+1».
Порошенко находился в студии, Зеленский подключился по телефону из Франции, где, по его словам, у него запланирована встреча с президентом страны Эммануэлем Макроном.
Кандидаты начали спорить, в том числе и о дате дебатов. Порошенко предложил сопернику провести дебаты 14 апреля. Зеленский заявил, что ждет Порошенко 19 апреля на стадионе, после чего повесил трубку.
Комментарии42
Украина , Видео , В мире , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , ИТАР-ТАСС
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