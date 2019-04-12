«Пересохло во рту»: Тимошенко раскритиковала Порошенко и Зеленского

Тимошенко записала видеообращение к обоим кандидатам, призвав их уважать статус президента.

«Президенту Петру Порошенко не нужно участвовать в чужом шоу, а его сопернику Владимиру Зеленскому следует перестать уничтожать честь и гордость президентского статуса», — цитирует Тимошенко ТАСС.

Тимошенко призвала Порошенко «держать президентскую планку» и «защитить статус поста президента и статус государства». Владимиру Зеленскому Тимошенко посоветовала беречь достоинство и честь президентской должности и не устраивать бои вокруг нее.

По словам лидера «Батькивщины», у Порошенко был стресс, когда Зеленский «бросил трубку практически в лицо действующему президенту».

«Зная о его проблемах со здоровьем… У него просто пересохло во рту и он не мог дальше говорить… Нужно просто быть людьми», — посетовала Тимошенко.

Кандидаты на пост президента Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский устроили перепалку в прямом эфире программы «Право на владу» телеканала «1+1».

Порошенко находился в студии, Зеленский подключился по телефону из Франции, где, по его словам, у него запланирована встреча с президентом страны Эммануэлем Макроном.

Кандидаты начали спорить, в том числе и о дате дебатов. Порошенко предложил сопернику провести дебаты 14 апреля. Зеленский заявил, что ждет Порошенко 19 апреля на стадионе, после чего повесил трубку.