Телеведущий Владимир Соловьев ответил основательнице канала «Дождь» Наталье Синдеевой, заявившей, что во время работы на «Серебряном дожде» он исполнял политические заказы. Об этом сообщает «Царьград».
В интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи» Синдеева рассказала о сотрудничестве с Соловьевым. Она отметила, что когда-то она была в восторге от него и хотела «заполучить» его для радиостанции «Серебряный дождь».
В первые несколько лет работы на радио Соловьев, по ее мнению, был «фантастическим», а затем начал играть в свою игру, дружить с политиками и отрабатывать коммерческие заказы и «политические наезды». После этого Синдеевой стало стыдно за эфиры.
«Ей было стыдно? Совсем с ума… Во-первых, я и ушел довольно быстро. И какие заказы. Наташа как-то что-то совсем…» — возмутился Соловьев.
Как предположила Синдеева, ведущему не нравилось, что она, «какая-то молодая баба», сначала владела радио, а затем начала делать свой канал. По ее словам, после завершения совместной работы они виделись всего пару раз, когда он сидел рядом, ей хотелось уйти. Она отметила, что если бы Соловьев протянул ей руку, она бы ему руки не подала.
«То, что он сейчас делает — это преступление и разжигание агрессии в обществе, и разделение общества», — пояснила она.
По ее мнению, «сибарит» Соловьев сам не верит в то, что транслирует зрителям и слушателям.
Соловьев заявил, что ему все равно, если Синдеева с ним не поздоровается. Он назвал ее умной, талантливой и красивой женщиной, которая «немного не рассчитала с телевизионным проектом» и запуталась в политических пристрастиях. По его мнению, «Дождь» сделан недостаточно профессионально. Также телеведущий предположил, что через него Синдеева пыталась сказать что-то бывшему мужу Дмитрию Савицкому, с которым они делали «Серебряный дождь».