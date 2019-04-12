«Ей было стыдно? Совсем с ума..»: Соловьев ответил Синдеевой

В интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи» Синдеева рассказала о сотрудничестве с Соловьевым. Она отметила, что когда-то она была в восторге от него и хотела «заполучить» его для радиостанции «Серебряный дождь».

В первые несколько лет работы на радио Соловьев, по ее мнению, был «фантастическим», а затем начал играть в свою игру, дружить с политиками и отрабатывать коммерческие заказы и «политические наезды». После этого Синдеевой стало стыдно за эфиры.

«Ей было стыдно? Совсем с ума… Во-первых, я и ушел довольно быстро. И какие заказы. Наташа как-то что-то совсем…» — возмутился Соловьев.

Как предположила Синдеева, ведущему не нравилось, что она, «какая-то молодая баба», сначала владела радио, а затем начала делать свой канал. По ее словам, после завершения совместной работы они виделись всего пару раз, когда он сидел рядом, ей хотелось уйти. Она отметила, что если бы Соловьев протянул ей руку, она бы ему руки не подала.

«То, что он сейчас делает — это преступление и разжигание агрессии в обществе, и разделение общества», — пояснила она.

По ее мнению, «сибарит» Соловьев сам не верит в то, что транслирует зрителям и слушателям.