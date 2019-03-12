Россия направила ноту Украине
1 апреля 2019 года договор прекращает действие по инициативе украинской стороны, подчеркивается в сообщении министерства.
Путин дал поручение «Газпрому»
Президент РФ Владимир Путин поручил главе «Газпрома» Алексею Миллеру ускорить темпы газификации российских регионов, сообщает пресс-служба президента.
Девочка-маугли заговорила
Главврач Детской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов рассказал о состоянии пятилетней девочки, которую нашли в московской квартире.
Прояснилась ситуация с "побегом" Порошенко от националистов
Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко назвал «классическим фейком» публикацию с фотографией Петра Порошенко.
Кремль ответил на бойкот США ПМЭФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что каждый год перед Петербургским международным экономическим форумом (ПМЭФ) появляются новости о возможном бойкоте мероприятия.
Российский капитан пригрозил перекрыть Босфор
Российский капитан судна Streamline Бахман Багиров пригрозил перекрыть пролив Босфор. Летом 2018 года сухогруз Streamline с российским экипажем был арестован в Стамбуле за долги судовладельца.
Спикер парламента Чечни объявил кровную месть блогеру
Неделю назад в ходе разговора с журналистом Максимом Шевченко Абдурахманов заявил, что презирает все, что связано с первым президентом Чечни Ахматом Кадыровым, и его самого.
Названо условие применения Россией ядерного оружия
В ходе своего выступления на конференции в Фонде Карнеги в Вашингтоне посол РФ в США Анатолий Антонов напомнил, что условия применения ядерного оружия прописаны в военной доктрине России.
Россиянам объяснили правила парковки во дворах
Верховный суд РФ принял интересное решение, прочитав материалы дела жительницы многоквартирного кооперативного дома, которой соседи запретили парковать во дворе ее личную машину.
Россия выиграла Универсиаду
Россия выиграла медальный зачёт соревнований. На втором месте Южная Корея, на третьем — Япония.